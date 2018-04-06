Özgürlükçü Demokrasi imtiyaz sahibi ve yazıişleri müdürü tutuklandı

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü İshak Yasul tutuklandı. Gözaltında bulunan gazetenin 7 editörürünün emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kayyım atanmasının ardından 28 Mart’ta yapılan operasyonla gözaltına alınan ve bugün emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Özgürlükçü Demokrasi gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar ile Sorumlu Yazıişleri Müdürü İshak Yasul, örgüt üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Yasul ve Yaşar'ın tutuklanma gerekçesinde gazetenin Afrin haberlerinde "Direniş", "işgal", "katliam", "şehit", "Kürdistan", "fedai eylem", "barbarca saldırı" ifadelerini kullanılması suçlama konusu oldu.

Kararda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu aşamada gerçekleştirmekte olan operasyonlarını haksız ve katliama yol açacak şekilde gerçekleştirdiğini sistemli, sürekli ve yazılı bir şekilde işlenmesinin ve bunda yaratması muhtemel iç karışıklar dikkate alındığında şüpheliler hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" ileri sürüldü.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin basıldığı Gün Matbaacılık'ın 20 çalışanı tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında 4 Nisan’da gece yarısı gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin editör ve çalışanları ise Vatan’da bulunan İstanbul Emniyeti’ndeki sorguları sürüyor

Emniyette bulunan 7 kişinin ismi şöyle: Gazetenin editörleri Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu ve Hicran Urun, çalışanları Pınar Tarlak, Ramazan Sola ve Nedim Demirkıran ile gazetenin eski çalışanlarından Mehmet Beyazit.