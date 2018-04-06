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Özgürlükçü Demokrasi imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü hakkında tutuklama talebi

İhsan Yaşar ve İshak Yasul'un ifadelerinin alınmadığı ileri sürüldü

06 Nisan 2018 17:05

Özgürlükçü Demokrasi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak Yasul hakkında tutuklama talep edildi. İfadeleri alınmadığı belirtilen Yaşar ve Yasul'un mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaası’na kayyum atanmasının hemen ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan matbaa sahibi ve çalışanı 20 kişinin tutuklanmasın ardından Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak Yasul da sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Sendika.org'da yer alan habere göre savcı, dosya üzerinde inceleme yaptığını söyleyerek Yasul ve Yaşar’ı ifadelerini almaksızın “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla ve tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 gazete çalışanının ise halen emniyette olduğu bilgisi aktarıldı.

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