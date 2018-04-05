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Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin basıldığı matbaanın 20 çalışanı tutuklandı

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık'a kayyım atanmıştı

05 Nisan 2018 23:00

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin basıldığı Gün Matbaacılık'ın 28 Mart'ta gözaltına alınan 23 çalışanından 20'si bugün emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 'Örgüt üyeliği' ve 'Örgüt propagandası' yaptıkların iddiasıyla  tutuklanan 20 kişi arasında  kişiler arasında matbaa sahibi Kasım Zengin’in de bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık’a kayyım atanmasının ardından  başlatılan soruşturma kapsamında 28 Mart’ta gözaltına alınan 23 kişinin emniyet işlemleri dün tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltında alınanlardan 20 kişi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne çıkartıldı. Dosya üzerinde inceleme yapan savcılık 20 kişiyi jet hızıyla “Bilerek ve isteyerek örgüte yardım ve yataklık yapmak” iddiasıyla tutuklama talebiyle İstanbul 11 ve 12’nci Sulh Ceza Hakimliklerine sevk etti.

11. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Cumali Öz,  Mehmet Kadir Özkara, Mürsel Demir, Özgür Bozkurt, Kemal Daşdöğen, Süleyman Güneş, Muhammet Özkan ve Uğur Selman Kelekçiler, “Bilerek ve isteyerek örgüte yardım ve yataklık yapmak” gerekçesiyle tutuklandı.

12. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 12 kişi ise “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanan 12 kişinin ismi ise şöyle: Gün Matbaacılık sahibi Kasım Zengin ile matbaa çalışanları Erdoğan Zamur, Cemal Tunç, İhsan Sinmiş, İrfan Karaca, Kazım Göçer, Mehmet Emin Sümeli, Musa Kaya, Sadettin Demirtaş, Necat Hizarcı, Polat Arslan ve Mahmut Abay. 

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