Özgürlük tablosu çarşafa büründü

19. yüzyıl Fransız ressamı Eugene Delacroix’nın “Halka Yol Gösteren Özgürlük” yapıtının, özgürlüğü simgeleyen kadının “memelerinin çıplak olduğu” gerekçesiyle 2 yıl önce Türkiye’de ders kitaplarından çıkarılması dünyaca ünlü fotoğrafçı Gérard Rancinan’ın özgün bir fotoğraf çalışmasına yansıdı.Paris-Match dergisinin dünkü sayısında yer alan fotoğrafında Rancinan’ın 1830 Temmuz ayaklanmasının anlatıldığı Delacroix’ya ait tablodaki özgürlüğü simgeleyen kadını, sık sık sansürlenmesi nedeniyle bu şekilde tasvir ettiği belirtildi. Rancinan, tablonun sağ tarafında yer alan ve Victor Hugo’nun Sefiller romanının kahramanı Gavroche’a esin kaynağı olduğu düşünülen çocuğu ise Afrika’daki çocuk askerlere benzetti.Rancinan, son aylarda ünlü ressamların halka mal olmuş 10 farklı tablosunu üzerlerinde makyaj malzemeleriyle oynayıp yeniden yorumluyor.Rancinan’la birlikte projeyi tasarlayan gazeteci Caroline Gaudriault, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Aynı tablonun değişik ülkelerde (Japonya ve Körfez ülkeleri) çeşitli biçimlerde engellendiğini, Türkiye’deki ders kitabı olayının tek olmadığını, olayın tek başına söz konusu fotoğraf çalışmasına esin kaynağı olduğunun iddia etmenin doğru olmayacağını” dile getirdi.Gaudriault, İnsan Hakları Günü nedeniyle Paris-Match dergisinde Fransa İnsan Hakları Bakanı Rama Yade’yle yaptığı bir röportajını da yayımladı.Türkiye’deki ders kitabı olayıyla ilgili soruya Yade, “Delacroix’nin özgürlük simgesi olarak bir kadını seçmesinin rastlantı olmadığı, kriz anlarında en fazla baskıya uğrayanların kadınlar olduğu, inşa dönemlerinde ise başrolde oldukları” sözleriyle yanıtladı.Tablo, Türkiye’de 5 yıl boyunca “İlköğretim Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” 7. sınıf ders kitabında yer aldıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yenileme izni işlemleri sırasında 2005’te kitaptan çıkarılmıştı. Olay kamuoyuna 20 Ekim 2006 tarihli Milliyet’te Bahar Atakan imzasıyla duyurulmuştu. Talim Terbiye Kurulu’nun 2006’da ders kitabı olarak kabul ettiği “Lise Sanat Tarihi-1” kitabında resim yer almıştı. Resmin yer aldığı kitap bu yıl da okutulacak.