Özgürlük karnesi kötü ülkeler artıyor

T24 - ABD'de 70 yıl önce kurulan insan hakları ve özgürlükleri izleme örgütü Freedom House'un yıllık raporuna göre, dünya çapında özgürlükler ve siyasi haklarda gerileme sürüyor.

Rapora göre, dünya çapında geçen 4 yılda kaydedilen özgürlüklerdeki gerileme, bu yıl da tespit edildi.

İzleme örgütünün yöneticisi David J. Kramer, "Hasımlarımız sadece yaygın bir baskı uygulamıyor, bunu görülmemiş bir saldırganlık ve özgüvenle yapıyor" diyerek, demokratik toplumun baskılara yeteri kadar karşı durmadığını belirtti.



25 ülke demokraside önemli gerileme gösterdi



Raporda, 2010'da aralarında Fransa'nın bulunduğu 25 ülkede demokraside gerileme görülürken, baskılara demokratik toplumun da az direniş gösterdiği kaydedildi.

Dünya çapında 194 ülkede yapılan araştırmaya göre, aralarında Çin, Mısır, İran, Rusya ve Venezuela'nın bulunduğu 14 ülke, baskıcı uygulamaları artırmaya devam ederken, demokratik toplumdan az tepki gördü.

Seçimli demokrasilerin sayısının 2005'de 123'e çıkmasının ardından, 1995'den bu yana en alt düzeye inerek 115'e düştüğü belirtildi.

"Dünyanın en güçlü otoriter rejimlerinin 2010'da artan bir sıkılmazlıkla hareket ettikleri" ifade edilen raporda, buna örnek olarak Çin'in Nobel Barış ödülüne layık görülen hapisteki Çinli demokrasi savunucusu Liu Şiaobo'nun ödül törenini boykot etmeleri için yabancı hükümetlere çağrısı ve Rusya'da Yukos petrol şirketinin eski başkanı Mihail Hodorkovskiy'nin düzmece olduğu yorumları yapılan yargılamayla ceza alması gösterildi.

Raporda, ABD'de Başkan Barack Obama yönetiminin insan hakları için tavır alırken, dünyanın en büyük petrol, gaz ve mineral üreticilerinden olan Rusya ve Çin ile ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğüne işaret edildi.

Freedom House'un araştırma müdürü raporu duyururken yaptığı açıklamada, "Otoriter rejimler, eğer dışardan direniş görmezse, içerde kendi muhaliflerini susturmada daha serbest olurlar" dedi.

Raporda, demokrasilerinde gerileme kaydedilen 25 ülke de şöyle sıralandı:

Afganistan, Bahreyn, Burundi, Kamboçya, Fildişi Kıyısı, Cibuti, Mısır, Etiyopya, Fiji, Fransa, Gine Bissau, Haiti, Macaristan, İran, Kuveyt, Letonya, Madagaskar, Meksika, Ruanda, Sri Lanka, Swaziland, Tayland, Ukrayna, Venezuela ve Zambiya.