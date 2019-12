Özgürlük Heykeli'nin tacı yeniden ziyarete açılacak

ABD'nin simgesi Özgürlük Heykeli'nin (Lady Liberty) tacı, sekiz yıl aradan sonra yeniden ziyarete açılacak.



ABD İçişleri Bakanı Ken Salazar, 11 Eylül 2001'de New York kentindeki İkiz Kulelere yönelik terör saldırılarının ardından güvenlik sebebiyle ziyarete kapatılan Özgürlük Heykelinin, kapalı kalan tek kısmı olan tacının da 4 Temmuz'da ziyarete açılacağını söyledi. New York limanı açıklarındaki Ellis Adasında bulunan ve her yıl sayısız turistin görmek için geldiği heykelin diğer bölümleri zaman içinde ziyarete açılmıştı.



Salazar, NBC televizyonuna konuyla ilgili verdiği demeci bizzat tacın içinden yaptı.



Heykelin tacına ulaşmak için 168 basamaklık merdiveni yürüyerek çıkmak gerekiyor.