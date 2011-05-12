Özgürlük Bloku'na 600'e yakın aydından destek

T24 - Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku adaylarına 600'e yakın aydın, akademisyen, yazar ve sanatçıdan destek geldi.www.bagimsizlarmeclise.com
adlı sitede Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku bağımsız adaylarına destek metnini imzalayan aydınlar arasında Deniz Türkali, Derya Alabora, Adalet Ağaoğlu, Arat Dink, Erkan Can, Esmeray, Ezgi Başaran, Meltem Ahıska, Mehmet Ali Alabora, Murathan Mungan, Halil Ergün, Nil Mutluer, Aydın Engin, Oya Baydar, Osman Kavala. Özlem Dalkıran, Ufuk Uras, Mesut Yeğen, Müthat Sancar, Şanar Yurdatapan, Tarhan Erdem, Nuray Mert, Gülten Kaya, Yıldırım Türker gibi birçok isim yer alıyor.
12 Haziran’da da oylarıyla bağımsız adayları meclise taşımakta katkılı olmak isteyen seçmenlerin www.bagimsizlarmeclise.com
sitesini ziyaret etmeleri ve açılış sayfasında yer alan destek metnini benimsedikleri takdirde imzalarını listeye eklemeleri gerekiyor.
Etkinliği başlatanların çağrı metni aynen şöyle:
Bu ülkenin vatandaşları olarak eşit siyasi haklara sahip olmak isteyen Kürtler, Aleviler, çeşitli dinsel inançlara, etnik kökenlere ve cinsiyet kimliklerine sahip insanlar; İfade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerle mücadele eden işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar; Vahşi piyasa ekonomisinden, sosyal güvencesizlikten, işsizlikten ve sadaka siyasetinden mağdur olan yoksullar; Ekolojik yıkıma karşı doğa ile uyumlu bir yaşamın yanında olanlar; Her türlü etnik, kültürel, cinsiyete dayalı ve sınıfsal farklılığın engelsiz olarak mecliste temsil edilmesini savunanlar; Ülkemizin karanlık dönemlerinin aydınlatılması ve tüm kirli odakların dağıtılması için parlementoda bir sesin olması gerektiğini düşünenler; Barış isteyen ve barış için mücadele eden tüm Türkiyeliler, yüzde 10 seçim barajını sandıkta bir kez daha delmek, parlamentoya ülkenin farklı renk ve seslerinin temsilcilerini göndermek için; Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun bağımsız adaylarını destekliyor, özgürlükçü ve eşitlikçi yeni bir anayasa talep eden tüm yurttaşları 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde bu adaylara oy vermeye çağırıyoruz!