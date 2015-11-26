"Özgürlük Anıtı aslında Müslüman bir kadın olarak tasarlanmış"

ABD'nin simgelerinden ve New York Limanı'na giren gemileri karşılayan Özgürlük Anıtı'nın (Statue of Liberty) ilk halinin Süveyş Kanalı'nın girişi için düşünülen başörtülü Mısırlı bir çiftçi kadın olduğu iddia edildi.

Radikal’de yer alan habere göre, ABD'de çok sayıda müze ile araştırma merkezini bünyesinde bulunduran ve Federal Hükümet tarafından yönetilen Simithsonian Enstitüsü'nün dergisinde ilginç bir tarihi iddiaya yer verildi. Dergide Erin Blakemore imzasıyla yer alan makalede, Özgürlük Anıtı'nın ilk halinin başörtülü Müslüman bir çiftçi kadın olduğu öne sürüldü.

Makalede, Özgürlük Anıtı'nın Fransız Frederic-Auguste Bartholdi tarafından Süveyş Kanalı'nın girişindeki Port Said'e konulması için planlandığı ve 14.6 metre yüksekliğindeki kaide üzerinde 26 metre yüksekliğinde başörtülü Mısırlı çiftçi bir kadın heykeli olarak tasarlandığı belirtildi.

Heykelin ilk modellerinin de 'Mısır, ışığı Asya'ya taşıyor' adıyla anıldığı ifade edilen makalede, Hidiv İsmail Paşa'nın maliyeti nedeniyle projeyi reddettiği, Bartholdi'nin de daha sonra projesini bugünkü Özgürlük Anıtı'na çevirdiği kaydedildi.

Özgürlük Anıtı, Fransa tarafından 100. kuruluş yıl dönümü anısına ABD'ye hediye edilmiş ve 28 Ekim 1886'da New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Adası'nda açılışı yapılmıştı.