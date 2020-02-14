Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Kadıköy’de gerçekleştirdiği eylemle 14 Şubat Sevgililer Günü’nü protesto ederek, “Özgürlüğümüze gölgeyi aşk değil şiddet sayıyoruz” dedi.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Eminönü İskelesi’nde gerçekleştirdiği eylemle protesto etti. Eyleme birçok kadın örgütünün yanı sıra kadın yurttaşlar da ilgi gösterdi. “Öldüren sevgi istemiyoruz”, “Ben sana mecbur değilim, bilemezsin” “Kadının öfkesi sınırları” dövizleri açan kadınlar, sık sık “Kadınlar birlikte güçlü” sloganı attı. Ellerinde tencere, tava ve davullarıyla yürüyüşe geçen kadınlar, eylemlerini müzik eşliğinde Kadıköy sokaklarında sürdürdü.

Kadınlar, yurttaşlara üzerinde ‘Kadınlar Birlikte Güçlü’ yazan kurabiye dağıttı.

Kadınlar yaptıkları açıklamalarda 14 Şubat Sevgililer Günü’nün, kırmızı kalpli balonların, tek taşların, mutfak robotlarının ‘aşkın nişanesi’ diye pazarlandığı bir gün olduğunu belirterek, en büyük zenginliklerinin kadın dayanışması olduğuna dikkat çekti.

Süreyya Operası önünde eylem slogan ve ıslıklar eşliğinde son buldu.