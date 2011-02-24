-ÖZGÜRLÜĞE DEĞİL, ÖLÜME GİTTİLER ADEN (A.A) - 24.02.2011 - Yemen'e gitmeye çalışırken tekneleri Aden Körfezi'nde batan 49 Somalili göçmen öldü. Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güneydeki Şabva bölgesi açıklarında önceki gün meydana gelen kazadan yüzerek kıyıya ulaşmayı başaran bir kişinin kurtulduğu belirtildi. Açıklamada, kazanın büyük olasılıkla şiddetli rüzgarın tekneyi ters çevirmesi yüzünden meydana geldiği kaydedilerek, arama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Her yıl binlerce Somalili ve Etiyopyalı, ülkelerindeki şiddet olayları ve ekonomik sıkıntılardan kaçmak ve daha iyi bir yaşam kurmak için Yemen'e gemiyle ulaşmaya çalışıyor.