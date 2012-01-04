-Özgürgün: Rumların niyeti çözümsüzlüğü devam ettirmek LEFKOŞA (A.A) - 04.01.2011 - KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Rum tarafının niyetinin adada kalıcı bir uzlaşıya varmak değil, çözümsüzlüğü devam ettirmek olduğunu belirterek, Anavatan Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkileri sorgulamanın kimsenin haddi olmadığını vurguladı. Özgürgün, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) yeni yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını ''hiç dikkate almadığını'' ve onları ''ikinci sınıf vatandaş'' olarak gördüğünü söyleyebilecek kadar ileriye gittiğini ve Türkiye'ye yönelik yakışıksız ve gerçek dışı sözler sarf ettiğini ifade ederek, Rum liderinin açıklamalarını eleştirdi. ''Kıbrıs adasının tarihinde yaşananların, Kıbrıs Türk halkının adadaki eşit haklarını yok sayanın ve onları ikinci sınıf vatandaş yapmaya çalışanın Kıbrıs'ı bir elen adası olarak gören Rum tarafı olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu'' kaydeden Özgürgün, ''Hal böyleyken, yavuz hırsız misali Hristofyas'ın Anavatan Türkiye'ye karşı bu tarz mesnetsiz iddialar yöneltmesi en hafif tabiriyle yüzsüzlüktür'' ifadesini kullandı. -Israrla karalama kampanyası- ''Rum liderliğinin uzlaşıya yönelik söylemlerde bulunmak yerine, ısrarla Türk tarafını karalama kampanyasına devam etmesinin, Rum tarafının 22-24 Ocak New York zirvesi öncesi niyetinin adada kalıcı bir uzlaşıya varmak değil, çözümsüzlüğü devam ettirmek olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu'' vurgulayan Bakan Özgürgün, şöyle devam etti: ''Hristofyas'ın bu mesnetsiz iddiaları 1960 Anayasası'nda bile yer almayan ve 1964 yılında Kıbrıs Türk halkına karşı yürütülen saldırıları koordine etmek amacıyla kurulan gayriyasal Rum Milli Muhafız Ordusu'nun düzenlemiş olduğu bir etkinlikte dile getirmiş olması da ayrıca dikkat çekilmesi gereken bir unsurdur.'' -''Kıbrıs Türkü nafile çabanın bilincinde''- ''Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafının her türlü entrika ve yalana başvurmak suretiyle Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı arasındaki gönül bağlarını koparmak için yıllardır verdiği nafile çabanın bilincinde'' olduğunun altını çizen Hüseyin Özgürgün, şunları kaydetti: ''Rum liderliğinin bu iyi niyetten yoksun ve gayrisamimi tutumu, Kıbrıs Türk tarafı ile gerçek anlamda eşitlik temelinde yeni bir ortaklığa hazır olduğu hususunda kaçınılmaz olarak ciddi soru işaretleri yaratmakta ve Rum tarafının devam eden bu tarz söylemleri bu tereddütleri güçlendirmektedir.''