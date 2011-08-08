-ÖZGÜRGÜN RUM TARAFINI UYARDI LEFKOŞA (A.A) - 08.08.2011 - KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı petrol ve doğalgaz arama çalışmasının, uluslararası hukuka aykırılığının yanı sıra tansiyonu artırmak suretiyle devam eden müzakere sürecine de önemli olumsuz yansımaları olmasının kaçınılmaz olduğunu bildirerek, Rum tarafını bu tarz provokatif adımlardan bir an önce vazgeçmesi yönünde uyardı. Özgürgün, Kıbrıs Türk tarafının, adanın doğal kaynakları üzerinde var olan eşit hakkını korumaya yönelik gerekli adımları atmakta ve girişimlerde bulunmakta kararlı olduğunu vurguladı. KKTC Dışişleri Bakanı Özgürgün, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) uluslararası hukuka aykırı bir şekilde tek taraflı olarak yürüttüğü Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları ve bu bağlamda yapılan açıklamaların dikkatle takip edildiğini belirtti. -''ONAYLAMADIĞIMIZ İKİLİ ANLAŞMALAR GEÇERSİZ''- Bakan Özgürgün, şöyle devam etti: ''Silah zoruyla Kıbrıslı Türklerin tüm devlet organlarından atılarak ortaklık devletinin Kıbrıslı Rumlar tarafından gayrı yasal bir şekilde gasbedildiği 1963 yılından bu yana tamamen Kıbrıslı Rumlardan oluşan sözde Kıbrıs Cumhuriyeti, bu kisve altında Kıbrıslı Türkleri temsil etme ve onlar adına karar verme hakkında sahip değildir. Yine ayni şekilde, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adaya ve adanın deniz yetki alanlarına ilişkin olarak tek başına karar verebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Kıbrıs Türk tarafının onayı olmadan bu konuda yapılmış tüm ikili anlaşmalar geçersiz olup, bu çerçevede yürütülmekte olan petrol ve doğalgaz arama çalışmaları de gayrı yasaldır.''