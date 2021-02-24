"Kanal İstanbul'dan sonra en pahalı proje: 80 milyar dolarlık Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi"

Gazeteduvar yazarı Bahadır Özgür, savunma sanayinin hızlı büyümesini incelediği yazısında, 6 milyar dolarlık başlangıç bütçesiyle, Ankara’nın 35 kilometre dışına inşa edilen Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi’nin Türkiye’nin Kanal İstanbul’dan sonraki en büyük ve pahalı projesi olduğunu belirtti.

Özgür, savunma sanayi projelerindeki hızlı artışla ilgili şu bilgileri verdi:

“Savunma projelerinin sözleşme değeri 2002’de 5.4 milyar dolarken 10 kattan fazla artarak 2018’de 60 milyar dolara ulaştı. Yenilerle beraber bugün tahmini 80 milyar dolar civarında. Cirolardaki artış da aynı eğilimde haliyle. 1 milyar dolardan 16 yılda 10 milyar doların üzerine çıktı. Bir diğer gösterge ihracat. 2002’de 248 milyon dolarken, 2018 itibariyle 3 milyar doları geçti. Ciro ve ihracatın değeri belki hala düşük görünse de eğilimin fazlasıyla güçlü olduğu aşikar.”

2002’de 56 şirketin doğrudan askeri sanayiye üretim yaptığını, bugün bu sayının 1500’ü bulduğunu belirten Özgür, bugün silahlı kuvvetlerin düzenli kullandığı ürünleri doğrudan ve sürekli üreten 190 ana şirketin bulunduğunu belirtti.

Özgür, “Lakin askeri üretim doğal bir ihtiyaç döngüsü değildir, talep nihayetinde çatışmayla yaratılır. İşte hızlanan bu değişimin nasıl şekilleneceğini belirleyecek olan da eninde sonunda devletin politikalarıdır” dedi.