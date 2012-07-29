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Dünya

'Özgür Suriye’nin tek kadın askeri

Özgür Suriye Ordusu'na katılan tek kadın olan Suveybe Kaanfani, öyküsünü anlattı

29 Temmuz 2012 15:40

Özgür Suriye Ordusu'nun tek kadın askeri olan Suveybe Kanafani, Kanada’dan gelerek çatışmalara katıldı.
 
Özgür Suriye Ordusu'na katılan tek kadın olan Suveybe Kaanfani, öyküsünü anlattı.

Kanada'da petrol mühendisliği yapan ve iki çocuk annesi olan Kanafani, Suriye devrimine barışçıl gösterilerin başladığı ilk günlerde sosyal paylaşım siteleri yoluyla katıldığını söyledi.

Suriye'de katliamların artmasıyla birlikte üzüntü ve kızgınlığının katlanarak arttığını dile getiren Kanafani, Suriye'ye gelerek Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarına katıldığını anlattı.

ÖSO saflarında yer almanın Beşşar Esed rejiminin sona ermesi için tek yol olduğuna inandığını ifade eden Kanafani, bu sebeple burada bulunduğunu kaydetti.

Askeri üniforma giymeyi daha önce hiç düşünmediğini belirten Kanafani, "Suriye'de yaşanan gelişmeler beni üniforma giymeye mecbur bıraktı" dedi.

ÖSO saflarında askeri eğitim alan Kanafani, ailesinin özellikle de kocasının ilk başlarda kararına karşı çıktığını fakat daha sonra kendisine destek verdiğini söyledi.

Ayrıca Kanada'daki çevresinden büyük destek gördüğüne işaret eden Kanafani, kadınların devrimdeki rolünün önemine değindi.

Kanafani, pek çok genç kız ve erkeğin kendisi gibi Özgür Suriye Ordusu'na katılmak istediğini sözlerine ekledi.

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