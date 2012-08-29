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Özgür Suriye Ordusu merkez üssünü Hatay olarak gösterdi!

Özgür Suriye Ordusu'nun internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri Türk kamuoyunu karıştırdı.

29 Ağustos 2012 20:44

Özgür Suriye Ordusu’nun internet sitesinde ordunun “ana üssü” Hatay olarak belirtilirken, Türkiye hatlı bir telefon numarası ve e-postadan oluşan açık iletişim bilgileri yer alıyor.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) İngilizce sayfasının açılışında, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye sığınan ve ordunun liderliğini yapan Riyad el Esad’ın bir mesajı ver alıyor.

Esad mesajında, “Şu anki durum, Suriye ’deki suçlu rejimin güç kullanmadan durdurulamayacağına yönelik inancımız ve taraf değiştiren asker ve subayların sayısındaki fazlalık” nedeniyle 27 Temmuz 2011’de Özgür Suriye Ordusu’nu kurduk” dedikten sonra ÖSO’nun amaçlarını anlatıyor.

Sitede ordunun başkomutanı, başkomutan yardımcısı ve genelkurmay başkanının kimlikleri resimleriyle birlikte yer alıyor. Ayrıca ÖSO hakkında basında çıkmış haberlere, ÖSO’nun yaptığı basın açıklamaları, çeşitli görseller vb. yer alıyor.

 

ÖSO'ya ulaşmak çok kolay

 

Sitenin en altında bulunan “Bize ulaşın” kısmı ise dikkat çekiyor. Zira bu kısımda ordunun ana üssü “Hatay, Turkey” olarak geçerken, Türkiye kodlu bir telefon numarası ve 1freesyriaarmy kullanıcı adlı e-posta adresi bulunuyor.

Telefon numarası arandığında uzun uzun çaldıktan sonra meşgule düşüyor.

ÖSO’nun bu iletişim bilgileri kamuoyunda büyük tartışmaya da neden oldu. Başta Twitter olmak üzere sosyal medya kanallarında kullanıcılar özellikle “ana üs” tabirine tepki gösterdi.

 

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