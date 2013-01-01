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Dünya

Özgür Suriye Ordusu: Kimyasal silah üretebilecek kapasiteye sahibiz

Özgür Suriye Ordusu'nun siyasi danışmanı el Dade, 'Kimyasal silahları kullanırsak da sadece rejimin üs ve merkezlerini vururuz' dedi

01 Ocak 2013 23:41

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Özgür Suriye Ordusu'nun siyasi danışmanı Bessam el Dade, kimyasal silah üretebilecek hammadde ve kapasiteye sahip olduklarını açıkladı. El Dade, "Esad bu silahı kullanırsa, biz de karşılık veririz" dedi.

"Suriye yönetiminin elinde kimyasal silah bulunduğu" iddiası Suriye'ye dönük müdahaleleri meşrulaştırmak amacıyla gündemde tutulurken, Suriyeli muhaliflerden hem tehdit hem itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Özgür Suriye Ordusu'nun siyasi danışmanı Bessam el Dade, kimyasal silah üretebilecek hammadde ve kapasiteye sahip olduklarını söyleyerek, "Esad bizi kimyasal silahla tehdit ederse, bizde de bu silahtan olduğunu bilmeli" dedi.

"Ancak rejim güçleri bu silahı kullanmazsa biz de kullanmayız. Kullanırsak da sadece rejimin üs ve merkezlerini vururuz" diye konuşan Bessam el Dade, kimyasal silah kullanmaları durumunda uluslararası kamuoyundan gelebilecek tepkilerin hatırlatılması üzerine ise, "Beşar bu silahı kullanırsa, uluslararası kamuoyu bizi koruyacak mı?" dedi.

 

Suriye yönetimi provokasyona dikkat çekiyor

 

Daha önce El-Kaide militanlarının Suriye hükümetine karşı savaşta kullanmak üzere kimyasal silah üretirken çekilen vidyosu internette paylaşılmıştı.

Suriye Birleşmiş Milletler elçisi Beşar Caferi de BM Genel Konseyi ve BM sekreteri Ban Ki Moon’a yazdığı bir mektupta, dış destekli muhaliflerin Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanabileceğini ve sorumluluğu yönetime atabileceği tehlikesine işaret etmişti.

 

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