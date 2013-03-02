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Dünya

Özgür Suriye Ordusu, Halep'te askeri helikopteri düşürdü

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde muhaliflere yönelik düzenlediği operasyonlarda 50 kişinin öldüğü bildirildi

02 Mart 2013 23:34

ÖSO birliklerinin Hama'da 4 askeri kontrol noktasını etkisiz hale getirdiği ve Halep'teki Miniğ askeri üssü üzerinde bir askeri helikopteri düşürdüğü bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde muhaliflere yönelik düzenlediği operasyonlarda 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), güvenlik güçlerinin sabahtan bu yana roket, havan topu ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda Şam'ın banliyölerinde 18, Rakka'da 10, Halep'te 9, Dera ve Haseke'de 4'er, Tartus ve Humus'ta 2'şer, Hama kentinde de bir olmak üzere toplam 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bu arada, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin Halep'teki Miniğ askeri üssü üzerinde bir askeri helikopteri düşürdüğünü aktaran Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Halep'in batısında yer alan Polis Okulu'nun silahlı muhaliflerce kuşatıldığını ve muhaliflerin okul kampüsü içinde bazı binaları ele geçirmesinden sonra okulda iki taraf arasında yoğun çatışmaların yaşandığını dile getirdi.

Çevresinin savaş uçağı tarafından bombalandığını da kaydeden SRGC, kentin birçok bölgesininde ÖSO ile Suriye ordusu arasında çatışmaların yaşandığına değindi.

Başkent Şam'ın Mezze bölgesinde yer alan askeri üstten kentin güney bölgesine doğru roketlerin fırlatıldığına işaret eden SRGC, başkentin Dareya ve Cobar banliyölerinin bombalaması nedeniyle bölgeden siyah dumanların yükseldiğini belirtti.

ÖSO birliklerinin Hama'da 4 askeri kontrol noktasını etkisiz hale getirdiğini vurgulayan SRGC, muhalif birliklerin kentte bazı kontrol noktalarını da tamamıyla ele geçirdiğini aktardı.

 

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