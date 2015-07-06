Özgür Özel’den MHP’ye: Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın 'Yeni Meclis Başkanının MHP sayesinde seçildiğini ileri sürenlerin, aklından şüphe ederiz' açıklamasına yanıt verdi. “Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Hem 78 geçersiz oy vereceksin, verdiğin 78 geçersiz oy olmasa AKP’li İsmet Yılmaz Meclis Başkanı seçilemeyecek, hem de milletin aklına laf edeceksin. Bu nasıl milliyetçilik?" diyen Özel, MHP'nin insanlarla dalga geçtiğini söyledi.

MHP’li Adan’ın CHP’yi hedef alan ifadelerine karşılık yazılı bir açıklama yapan Özel, “MHP bugün diyor ki ‘İhsanoğlu’na CHP destek verseydi’. Saatlerimizi geri alıyoruz ve bir an için desteği verdiğimizi varsayıyoruz. Biz destek versek dahi 50 oy eksikleri olacaktı. Yani aslında HDP’nin 50 oyuna ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi HDP’nin verdiği selamı bile seçimden beri almayan, sürekli bölücü diye tabir ettikleri bir partiden bu 50 oyu hangi yüzle istiyorlar? Hangi akla, hangi mantığa, hangi siyasi tutarlılığa sığınarak CHP’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’nu desteklemesi gerektiğini söylüyor?” dedi.

'MHP, Meclis Başkanlığını AKP’nin adayına altın tepsi içinde sunmuştur'

Özgür Özel’in konuya ilişkin yaptığı basın açıklaması şöyle:

“MHP’nin yetkili ağızlarından yapılan açıklamalardaki tutarsızlığı şaşkınlık, uslubu ise dehşetle takip ediyoruz. 7 Haziran öncesi AKP ile en sert polemiklere, hatta karşılıklı hakaretlere girişmiş ve seçmenden tamamen ‘AKP ve AKP’nin politikalarına engel olmak’ vaadiyle oy istemiş bir parti, geçmişindeki benzer sabıkalara uygun olarak yine seçmenini kandırmış, oy verenleri sukutu hayale uğratmış, tökezleyen AKP’yi yine kolundan tutup kaldırmış ve Meclis Başkanlığını da AKP’nin adayına altın tepsi içinde sunmuştur. Tüm bu yaşananlardan sonra, özellikle MHP’nin kendi tabanından ve MHP’ye oy vermiş seçmenden siyasi tarihimizde az görülmüş bir tepki gelmiş ve bu tepki MHP’nin temsilcilerini şaşkına çevirmiştir. MHP yöneticileri ne yapacaklarını bilmez bir şekilde, anlaşılmaz, tutarsız ve çocukça açıklamalarla pozisyonlarını savunmaya çalışmak zorunda kalmışlardır.

'Sürekli bölücü diye tabir ettikleri bir partiden bu 50 oyu hangi yüzle istiyorlar?'

Bugün yapılan açıklamaları da bu psikoloji ile yapılmış bir açıklamadır. Ancak MHP’li yöneticilerin içinde bulundukları panik havası söylemlerini bir nefret diline dönüştürdüğü gibi, kendilerinin hakaret etmeyi de kaostan bir çıkış yolu olarak gördüklerini kanıtlamaktadır. Kendisine oy verenleri kandırmış, teşkilatından en sert eleştirileri alan, tepki telefonlarından Genel Merkezlerinde duramayan, cep teelfonlarını açamayan MHP yöneticilerin bu durumdan çıkış için buldukları yegane savunma ‘hadi biz desteklemedik, siz bizim adayımızı destekleseydiniz’ gibi komik bir savunmadır. MHP’nin seçimden beri ana tezi neydi? ‘HDP’nin olduğu hiçbir yerde olmayız. HDP’nin destek verdiği CHP-MHP hükümetinde olmayız, CHP azınlık hükümeti kursa HDP destekleyecekse biz desteklemeyiz.’ Bu yüzden bütün formülleri itip sadece AKP’li formüllere bırakmış olan MHP bugün diyor ki ‘İhsanoğlu’na CHP destek verseydi’.

Saatlerimizi geri alıyoruz ve bir an için desteği verdiğimizi varsayıyoruz. Biz destek versek dahi 50 oy eksikleri olacaktı. Yani aslında HDP’nin 50 oyuna ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi HDP’nin verdiği selamı bile seçimden beri almayan, sürekli bölücü diye tabir ettikleri bir parti’den bu 50 oyu hangi yüzle istiyorlar? Hangi akla, hangi mantığa, hangi siyasi tutarlılığa sığınarak CHP’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’nu desteklemesi gerektiğini söylüyor? Seçimden önce başka, seçimden sonra başka, Meclis Başkanlığı seçimlerinde başka, ertesi gün başka başka sözler söyleyip, şimdi de çıkıp her şeyi inkar ederek kendilerine oy verenleri, tabanlarını, üyelerini kandırmaya çalışmak, siyasi ahlakla bağdaşıyor mu? Ülkedeki herkesin, tüm seçmenlerin ve hatta kendi tabanlarının da aklını hiçe sayarak, ‘İhsanoğlu’na destek verilse AKP’li İsmet Yılmaz’ın seçilmeyecekti’ savunmasını hangi yüzle yapıyorlar?

'Bu nasıl milliyetçiliktir ki, resmen milletin aklıyla dalga geçiyorlar'

Ortada bir gerçek var ise o da şudur ki, Sayın Deniz Baykal’ın aldığı 182 oya, MHP’nin o gün attığı ’78 geçersiz oy’ eklendiğinde Sayın Baykal bugün Meclis Başkanı seçilmiş oluyordu. Ancak bunu yapmak yerine İsmet Yılmaz’ı seçtirenler, şimdi ‘vay efendim CHP İhsanoğlu’nu destekleseydi’ diyerek bir yalan tutturmuşlar ve HDP’den almaları gerek 50 oyu hiçe sayarak herkesi kandırma yolunu seçmişlerdir. Bırakın tüm Türkiye’yi, MHP en önce kendi tabanını kandırmaya çalışmaktadır. Onların bu akıl almaz hesaplarına tüm Türkiye gülmektedir. Ayrıca, bu hesaba kendi tabanlarını inandıracaklarını düşünenler, tüm Türkiye önünde kendi teşkilatları ile, kendi seçmenleri ile açıkça dalga geçmekte, onlarla alay etmekte ve kendi tabanına zımnen hakaret etmektedirler. MHP’nin değerli üyelerinin ve seçmenlerinin bu haksız ve kötü muameleyi hak etmediğini düşünüyor, MHP’nin karşısındakilerin aklını yok sayan, siyasi ahlakla bağdaşmayan, tutarsızlık ve hakaret dolu yaklaşımını şiddetle kınıyoruz. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış; hem 78 geçersiz oy vereceksin, verdiğin 78 geçersiz oy olmasa AKP’li İsmet Yılmaz Meclis Başkanı seçilemeyecek; hem de milletin aklına laf edeceksin. Bu nasıl milliyetçiliktir ki, resmen milletin aklıyla dalga geçiyorlar”