Özgür Özel: Soma'lı avukatlar gözaltındakiler için avukatlık yapmayı etik bulmadı

Soma'daki maden faciasıyla ilgili olarak şirkete yönelik başlatılan soruşturma kapsamındaki gözaltıları değerlendiren CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, gözaltına alınanlar için işletmenin avukat görevlendirmediğini söyledi. Özel, “Soma’daki avukatlar bunun etik olmayacağını söylediği için, avukat görevlendirmesi de Akhisar’dan yapılmış. Ben de anlayabilmiş değilim. Akın Çelik’e sorduğumda, işletmenin avukat görevlendirmediğini, kendi avukatının da İstanbul ’da olduğunu, trafik yüzünden İstanbul’dan çıkamadığını söyledi” dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

Bugün Ankara’dan gelen milletvekillerimizle birlikte taziye ziyaretlerinde bulunuyorduk. O sırada gözaltılarla ilgili haber gelmişti. İçeride gözaltında olan 5 kişiyle görüştüm. Toplam sayının 17 olduğu, 5 tanesinin savcılıkta olduğunu öğrenmiştim.

Akın Çelik işletme müdürü, Selçuk Demirci Yalçın Erdoğan, Ali Ulu TTK müessese müdür yardımcısı, Ertan Ersoy işletme müdürünün altında bir pozisyonda çalışıyor. Kendilerinin sorguları tamamlandı, mahkemeye sevk edildiler. Benim tespit edebildiğim ilginç bir durum var.

Soma'daki avukatlar 'etik olmaz' dedi

Sayın Ali Ulu’nun dışında diğerlerinin avukatlarının olmaması ve avukat görevlendirilmiş olması. Soma’daki avukatlar bunun etik olmayacağını söylediği için, avukat görevlendirmesi de Akhisar’dan yapılmış. Ben de anlayabilmiş değilim. Akın Çelik’e sorduğumda, işletmenin avukat görevlendirmediğini, kendi avukatının da İstanbul ’da olduğunu, trafik yüzünden İstanbul’dan çıkamadığını söyledi.

Böylesi güçlü bir müessesenin müdürüne avukat görevlendirmemiş olmaması, ekonomik gücü olmayan kişilerin ihtiyaç duyduğu beş yıl ve daha fazla cezai gerektiren suçlarda zorunlu olan, devlet tarafından avukat sağlanma uygulamasına gidilmiş olması gerçekten ilginç bir durum.

Cevap vermekten kaçındılar. Barodan görevlendirilen arkadaşlara sorduğumuzda, onlar da şaşkınlık içerisindeyiz, görevlendirme geldiğinde geldik dedi.

Alp Gürkan’ın nerede olduğunu bilmiyorum. Yakalama kararının olup olmadığını bilmiyorum.

Emniyette 13 tane daha gözaltında var. Onların içinde olmadığını biliyorum.

Akın Çelik’in kendi avukatı burada değil. Akhisar’dan önce Soma’ya başvuruluyor, avukatlar etik olmayacağını söyledikleri için, Akhisar’dan devletin avukat görevlendirmesi uygulaması geçerli. Buna ben de şaşırdım, görevlendirilen avukat arkadaşlar da şaşırdı.

‘Bravo devlete…’

Akın Çelik, avukatım burada değil trafikte İstanbul’dan çıkamadı diye bir ifadede bulundu. Devlet mi vermiş bravo devlete diye kinayeli bir şey söyledi.

24 kişi gözaltında iddiası

Benim bilgilerim eski olabilir.

Akın Çelik ile görüşme

Açıkçası şöyle bizim aramızdaki görüşmede, dünya madencilik tarihinde görülmemiş bir kazayla karşı karşıya olduklarını, bir ihmalinin olmadığını, kusurunu ispatlarlarsa ceza verilebileceğini yöneldi. Ben kamuoyundaki birçok iddiayı sordum. Biraz da iddiayı dile getirenlere kızarak cevap verdi. Ağlama gibi bir şey yok. Moralinin bozuk olduğunu gözlemledim. Herhalde travmadan dolayı olsa, madende hiçbir suç olmadığını, bunun ilk kez karşılaşılan bir durum olduğunu savunuyor. Şirketin dışındaki bütün kamuoyunu suçluyor.