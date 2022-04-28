Özgür Özel’den Erdoğan’a yanıt: Soy ismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisi hakkında, "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat", "Demek ki ders almamış" şeklinde ifadeler kullanıp tazminat davası açacağını söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Özel, Halk TV'de yayınlanan Kadraj programında yaptığı açıklamada, "Erdoğan, bana nanik mi yapacak? Soy ismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum. Kişisel bir saldırı var. Ona İsmet Özel yanıt versin. Büyük bir art niyet içinde olduklarını görüyorum. Prompterdan konuşmuyorsa, konuşmasının elde tutulacak hiçbir yanı yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi basına yaptığı açıklamada, CHP'li Özgür Özel'in Gezi Davası kararı ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu zatın ifadeleri tamamıyla milletvekili olduğu için cezası yok ama manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası davasında bedel ödediyse avukatlarımız ona da dava açacak. Sadece o değil başka kişilere de dava açılacak. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Bunlar uluslararası hukuku bilmiyor. Artık AİHM'lik bir iş kalmadı. Burada hüküm giydi. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara herkes saygı duyacak. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayanlar bunun bedelini ödeyecek."