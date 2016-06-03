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Özgür Mumcu'dan ilk roman: Barış Makinesi

Sinema, edebiyat ve medya dünyasından çok sayıda isim Barış Makinesi'nde buluştu

03 Haziran 2016 21:58

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu’nun ilk romanı Barış Makinesi  April Yayıncılık tarafından yayımlandı. 

Beyoğlu Mentha Open Air'de yapılan kitabın tanıtımına medya ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Özgür Mumcu, aralarında sinema dünyasından Ercan KesalSezin AkbaşoğullarıMeltem CumbulJale ArıkanZafer AlgözGüven KıraçTolga KaraçelikTuğçe Altuğ,  müzisyen Sultana, yazar Yıldırım TürkerSeray Şahiner, gazeteciler İsmail SaymazMurat Yetkin ve Cem Erciyes'in de bulunduğu çok sayıda konuğuna ilk romanını imzaladı.

 

Tanıtım bülteninden...
 

"İnsanlık tarihinin en büyük icadı çalışacak mı?

'Barış makinesi evvela sinirlere, ruhlara, zihinlere tesir edecek, böylece harp makinelerine el sürmek kimsenin aklından dahi geçmeyecek.

Krallar, sultanlar, kraliçeler, tiranlar defedildikten sonra, bütün devletlerde ahali söz sahibi olacak.

İşte o gün bir makine dünyaya barışı getirecek.'

Mıknatıs dağının gölgesinde hür irade ve kaderin işbirliğiyle tanışan Arif Bey, Mösyö Pierre. Bir tekerlemenin tekerinde dünyayı kateden bitirim yetim Celal. 

Aşk müptelası Dragan. 

Duru zekâsı ve keskin güzelliğiyle Céline. 

Sahir, Jean, Mösyö Komiser ve biz, hepimiz...

Filozoflar ve kâtipler, kibar hanımlar, mihraceler ve esirler, ateşi icat edenlerle atomu parçalayacak olanlar, ölülerini gömmeyi ilk akıl edenlerle İskenderiye Kütüphanesi'ni yakanlar, hiç aşı olmamışlar, bakirler ve seferlerde iskorbütten ölmüşler, bir geyiğin avına gidip de hiç dönmemişler...

Özgür Mumcu'dan topraklarımızda başlayıp sınır ötesine uzanan, tam zamanında bir ilk roman."
 

Portre: Özgür Mumcu


Özgür Mumcu, 1977'de Ankara'da doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde (Fransa) devletler hukuku doktorası yaptı. Hâlen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Genel Hukuku alanında öğretim üyesi olarak görev yapıyor, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıyor.

Özgür Mumcu; özel dosyaları, haberleri ve kitaplarıyla Türkiye basın tarihine damgasını vuran ve 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden Uğur Mumcu ile CHP listelerinden girdiği parlamentoda TBMM Başkanvekilliği de yapan Güldal Mumcu'nun oğlu.

Künye

Barış Makinesi
2016
192 sayfa
Özgür Mumcu
April Yayıncılık
20 TL.

Meltem Cumbul, Özgür Mumcu, Sultana (soldan sağa)

 
 
 
 

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