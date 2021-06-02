CHP'li Karabat'tan KDV ve stopaj indirimi tepkisi: Geç yapılan düzenleme yüzünden mükelleflerle karşı karşıya kalındı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimlerin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin olarak, "Muhasebeci ve mali müşavirler, geç yapılan düzenleme yüzünden mükelleflerle karşı karşıya kaldı." açıklamasını yaptı.

Bazı hizmet sektörlerini kapsayan KDV indirimi Mayıs ayının son günü itibariyle son bulmuştu. Hem mükellefler hem de muhasebeciler tüm planlarını bu tarihe göre ayarlamıştı. Resmi Gazete’de duyurula karar öncesinde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tüm üyelerine “İndirimli oranlı KDV ve kiralardan yapılacak stopaj oranlarının normal oranlara yükseltildiği” bilgisini geçmişti.

TIKLAYIN - KDV ve stopaj indirimi devam edecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından bir hafta önce yapılması gereken planlama ve duyuru yine bir gece yarısı hamlesiyle “sürenin uzatıldığı” bilgisi 2 Haziran'da resmi gazetede yayımlandı.

Resmi gazetede yayımlanan duyuruda “Cumhurbaşkanı Kararları ile (KDV için Karar No: 4062, Stopaj için Karar No 4063) Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere bazı hizmet sektörlerindeki KDV oranları 31.07.2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yeniden indirilmiştir.” denildi.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın tüm üyelerine geçtiği KDV oranlarının normal oranlara yükseltildiği bilgisi üzerinden işlem yapan Muhasebeci ve Mali Müşavirler 31 Mayıs ve 2 Haziran tarihleri arasında yapmış oldukları hesaplamaları tekrar yapmak zorunda kalırken yapılan bu geç duyuru yüzünden büyük mağduriyet yaşandı.

"Duyurunun bir hafta öncesinden yapılması gerekirdi"

CHP'li Karabat, hem işletme sahipleri hem de mali defterleri tutan muhasebeci ve mali müşavirlerin işlerini daha düzgün yürütmesi açısından bu duyurunun en az bir hafta öncesinden yapılması gerektiğini belirtti.

CHP’li Karabat yaptığı açıklamada iktidarın plansız ve öngörüsüz hareket ettiğine işaret ederek: “Muhasebeci ve mali müşavirler, geç yapılan düzenleme yüzünden mükelleflerle karşı karşıya kaldı. Mali müşavirler, işletmelerin işlemlerini düzenlemek için ekstra iş yüküyle baş başa kalmıştır. Devlet yönetilemiyor derken tam da bunu kast ediyoruz. Plansız programsız yürüyen bu sürecin gelecekte daha büyük mağduriyetler yaratması kaçınılmaz.” dedi.