Özgür Gündem'in tutuklu yazı işleri müdürü: Silivri'de işkence var!

Özgür Gündem’in tutuklu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya, Silivri cezaevinde gardiyanlardan işkence gördüğünü söyledi. Kızılkaya, mahkemeye verdiği dilekçede "Silivri’de gardiyanlarca zorla çıplak aramaya maruz kaldım. Bilir Kaya ile birlikte ağır tecrit altındayız" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Fehim Işık İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadesinde, "Gazeteciler ve gazeteler üzerindeki baskılar nedeniyle ben de destek verdim. Dayanışmanın esaslarından biri baskıydı. O dayanışmanın şimdi ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Onlarca radyo, televizyon kapatıldı. Sadece son 1 ayda 23 radyo-televizyon kapatıldı. Üstelik kapanmakla kalmadı, malları TRT’ye devredildi. 27 yıl önce gazeteciliğe başladım. Diyarbakır’da birçok gazeteci arkadaşım faili meçhule kurban gitti. Muhalif gazeteciler konuştuğu andan itibaren tüm baskılar kendini gösteriyor. Gazetecilik hayatımda editoryal bağımsızlığı savundum" dedi.

Gardiyanlardan hakaret

Özgür Gündem gazetesinin tutuklu Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya da ifadesinde, duruşmalara getirilirken infaz memurları tarafından “Siz teröristsiniz, gazeteci değilsiniz” gibi sözlere maruz kaldığını söyleyerek bu durumun duruşmalara gelme isteğini engellediğini belirtti.

Kızılkaya mahkemeye sunduğu dilekçede Silivri’de gardiyanlarca zorla çıplak aramaya ve tecrit altında işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Mahkeme de Kızılkaya’nın talebi doğrultusunda güvenlikli bir şekilde duruşmaya getirilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Heyet, sanıklar hakkındaki pasaport iptalinin geri alınması ile ilgili yazının tekrar edilmesine hükmederek duruşmayı 24 Kasım’a erteledi. Yargılanan gazetecilere çok sayıda meslektaşları da adliyeye gelerek destek verdi.