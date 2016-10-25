Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenlerinin davaları 24 Ocak'a ertelendi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan “nöbetçi genel yayın yönetmenliği” kampanyasına katılan DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, Evrensel Gazetesi Yazarı İhsan Çaralan, Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile Özgür Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın duruşmaları 24 Ocak 2017 tarihine ertelendi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada İhsan Çaralan ve tutuklu gazeteci İnan Kızılkaya hazır bulundu. Duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, Barış Vakfı Sözcüsü Hakan Tahmaz'ın yanı sıra çok sayıda gazeteci de izledi.

Duruşma, Özgür Gündem gazetesinin 31 Mayıs 2016 tarihli sayısında çıkan haberlere ilişkin "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" iddialarıyla haklarında dava açılan Çaralan ve Kızılkaya'nın kimlik tespitiyle başladı.

“Ülkede ne yaşanıyorsa onun haberini yaptık”

Hakkındaki iddiaları reddeden Kızılkaya, "Yaptığımız haberler gazetecilik düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Cemal Süreya'nın bir sözü var, 'Bu ülkede Arnavutlar yalan, Kürtler doğru söylemek zorundadır'. Ben Kürdüm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, bu ülkenin asli unsuruyum. Ülkede ne yaşanıyorsa onu haber yaptık. Gazeteciyim ve doğruyu söylemek zorundayım. Daha önce de bu tür haberler çıkıyordu fakat 2016 Temmuz'dan sonra gazetenin her sayfasına, her yayına soruşturma açıldı" diyerek tüm yayınların gazetecilik faaliyeti olduğunu ve herhangi bir propaganda olmadığını söyledi. Kızılkaya beraatini talep etti.

Yargılamaya konu olan gazete sayısındaki haberlerin tümüyle başkalarının haberleri üzerinden kurulduğunu söyleyen Çaralan, "Özgür Gündem gazetesi üstünde artan baskılar dolayısıyla dayanışma çağrısı yapıldı. Ben de bu dayanışma çağrısı üzerine 1 günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptım. Türkiye'de basın her zaman baskı altında olmuştur. Her zaman büyük bedeller ödemiştir. Gazeteciler terörle mücadele adı altında mahkemelere sürükleniyor. Gazetede çıkan ve iddianameye konu olan haberler suç teşkil etmiyor" dedi.

Yayın yönetmeninin bütün haberleri okuma şansı olmadığını belirten Çaralan, "Ben dayanışma için gitmiştim gazeteye ve haberlere müdahale hakkı görmedim kendimde. Zaten öyle bir genel yayın yönetmeni olmaz; olsa olsa sansürcü başı olur, iddianame de bu mantıkla hazırlanmıştır. Demokrasi ve basın özgürlüklerinin olduğu ülkede böyle bir davadan ceza almayacağımı düşünüyorum" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme, 24 Ocak 2017'ye ertelendi.