Özgür Gündemin 4 'nöbetçi yayın yönetmeni'ni ifadeye çağıran savcı gelmedi; ifadeler emniyette alınacak

Özgür Gündem gazetesine destek vermek amacıyla başlatılan "nöbetçi yayın yönetmeni" kampanyasına katıldıkları için haklarında soruşturma başlatılan gazeteci Nadire Mater, Yıldırım Türker, Tuğrul Eryılmaz ve Faruk Balıkçı, 'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Eşref Durmuş'a ifade vermeye gitti. Ancak savcının gelmemesi üzerine ifadelerin emniyette alınacağı belirtildi.

Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan gazeteciler, Mater, Türker, Eryılmaz ve Balıkçı ile birlikte basın açıklaması yaptıktan sonra adliyeye giriş yaptı.

Geçen hafta gazeteci Erol Önderoğlu, gazeteci-yazar Ahmet Nesin ve TİHV Başkanı akademisyen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Cumhuriyet Savcılığınaca ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında 2 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, geçen hafta tutukluluklarına yapılan itiraz reddedilmişti.

Savcı ifadeye çağırdı, kendisi gelmedi

Yıldırım Türker, Nadire Mater, Faruk Balıkçı, Tuğrul Eryılmaz ve Veysi Altay'ı ifade vermek üzere adliyeye gitti, ancak savcı yoktu. Avukat Meriç Eyüboğlu, savcı yardımcısının "Bundan sonra ifadeler emniyette alınacak" dediğini aktardı.





Müvekkilleri ile birlikte savcılığa gittiklerini fakat savcının odasında bulunmadığını belirten Eyüboğlu, savcı yardımcısının "Bundan sonra ifadeler emniyette alınacak" dediğini aktardı. Eyüboğlu, "Savcının sabah ifadeye çağırıp şimdi bu şekilde karar verilmesini anlamış değiliz" dedi.



Gazeteciler ve avukatları savcı ile görüşmek üzere bekleyişini sürdürüyor.