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Gündem

Özgür Gündem'e baskın

16 ilde yapılan KCK operasyonunda Özgür Gündem gazetesinin merkez bürosu basıldı, birçok bilgisayar ve dokümana el konuldu. Gazetenin bazı yazarları gözaltına alındı.

22 Kasım 2011 02:00


T24 - 16 ilde yapılan KCK operasyonunda Özgür Gündem gazetesinin merkez bürosu basıldı, birçok bilgisayar ve dokümana el konuldu. Gazetenin bazı yazarları gözaltına alındı.


Özgür Gündem Yayın Kurulu'nadan yapılan yazılı açıklmada, merkez bürosunun basılması, bilgisayarlara el konulması ve yazarları Av. Ayşe Batumlu ile Cengiz Kapmaz'ın gözaltına alınmasına tepki gösterildi, hiçbir baskının kendilerini yollarından döndüremeyeceği vurgulandı.  Açıklamada, avukatlar, siyasetçiler ve medyaya yönelik baskınlara eleştirildi. Özgür Gündem'in bu tür baskınlara alışkın olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle dendi:


"Hükümetin 'değişen, demokratikleşen ve büyüyen Türkiye' diye sahte böbürlenmelerinin altında, Kürt siyasetçilerine, aydınlarına, gazetecilerine ve onların dostlarına yönelik tarihte az rastlanan bir siyasi soykırım operasyonu yürütülüyor. Bizim düsturumuz gerçeklerdir. Kan ve gözyaşlarıyla sulanmış bu topraklarda, barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verenlere yönelik hiçbir kalıba sığmayan baskılar devam ettiği sürece, zalimlerin karşısında direnmeye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, gerçekleri ifşa etmek için üzerimize düşeni yapmaktan milim bile imtina etmeyeceğimizi bilinmesini isteriz.''


Açıklamada, ''yapılan operasyonlara karşı gazete dostlarının, okurlarının yanı sıra basın ve düşünce özgürlüğünden yana olan herkes dayanışmaya" davet edildi.


İmralı'yı yazan Kapmaz'da gözlaltında




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