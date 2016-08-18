Özgür Gündem'de gözaltına alınan 22 kişi serbest

Özgür Gündem'e yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınan 22 kişi Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermelerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Özgür Gündem çalışanları Çağlayan Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.

Gazetenin editörlerinden Günay Aksoy "Bu baskının sinyallerini almıştık. Ama dayanışma ağı örülmüştü, bu dayanışma 90'lılardan beri ören arkadaşlarımız var. Bu dayanışma bugün de sürdü. Gazetenin çalışanları olarak diz çökemeyen halkın diz çökmeyen gazetecileri olarak bu bayrağı düşürmedik. Bizden sonra gelenler de bu geleneği sürdürecek. Bu gelenek inanç veriyor." dedi.

Aksoy " Gazete mühürlü olsa da biz o gazeteyi çıkaracağız. Yarın saat 11'de gündem toplantısını yapacağız. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eksik bıraktığımız yanları tamamlayacağız. İçeride bıraktığımız arkadaşlarımız var. Onlar için daha fazla çalışacağız. Sadece onlar için değil, özgür basın çalışanları için mücadele edeceğiz" dedi

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya, Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya ve yazar Aslı Erdoğan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulmaya devam ediliyor.