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Gündem
BBC Türkçe

Özgür Gündem 'PKK propagandası gerekçesiyle kapatıldı'

Özgür Gündem gazetesinin, PKK\'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Ancak gazetenin editörleri henüz kendilerine bir mahkeme kararının ulaşmadığını söylüyor.

16 Ağustos 2016 17:27

Özgür Gündem gazetesinin, PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'geçici olarak' kapatıldığı belirtildi.

Twitter'dan mahkeme kararını paylaştı.

Özgür Gündem'in editörlerinden Günay Aksoy, BBC Türkçe'ye verdiği bilgide gazeteye henüz bir tebligat yapılmadığını söyledi.

Mahkeme kararında atıf yapılan anayasanın 28. maddesinde "Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır" deniyor.

Özgür Gündem gazetesinin Twitter hesabına erişim, bu hafta içerisinde kapatıldığı açıklanan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) Twitter'a yaptığı başvurunun ardından engellenmişti.

Gazete yeni bir Twitter hesabı üzerinden Twitter'da paylaşımlarını sürdürüyordu.

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