Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenleri davası ertelendi

Özgür Gündem gazetesine destek vermek için Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yayıncı ve yazar Ahmet Nesin, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteci İnan Kızılkaya'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Davaya 21 Mart'ta devam edilecek.

Bianet'te yer alan habere göre, davanın 8 Kasım 2016'daki ilk duruşmasında mahkeme, davanın tutuklu olan sanığı Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın duruşma günü hazır edilmesi için cezaevi müdürlüğüne yazı yazılmasına, birleşen dosya sanığı Ahmet Aziz Nesin'in yurt dışında olduğu belirtildiğinden mazeretli sayılarak duruşma günü hazır edilmesi için vekiline süre verilmesine karar vermişti.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı İşkence Mağdurları İçin Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi’nden Yönetişim ve Politikalar Direktörü Miriam Reventlow, Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler Örgütü Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Angelika Claussen, İsveç Kızıl Haç Vakfı Başkan Yardımcısı Per Stadig, Berlin Tedavi Merkezi’nden Martin Schoenpflug, İsrail İşkence’ye Karşı Halk Komitesi’nden Bettina Birmanns, Uluslararası Af Örgütü Almanya’dan Ernst Ludwig Iskenius, ve Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler Örgütü Almanya’dan Alper Öktem’in de aralarında bulunduğu uluslararası insan hakları örgütlerinden temsilciler de izledi.

Ayrıca hem Özgür Gündem davasında sanık olan hem de Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliğinden yargılanan dilbilimci Necmiye Alpay, gazeteci Fatih Polat, Basış için Akademisyenlerden Esra Mungan da davayı izleyenler arasındaydı.

Kızılkaya'nın dosyası ana davayla birleştirildi

Duruşmaya Kızılkaya getirilmedi. Kızılkaya, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Özgür Gündem davasının duruşmalarına da getirilmemişti.

Nesin de mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Ara karar veren mahkeme gazeteci İnan Kızılkaya yönünden davanın Özgür Gündem ana davasıyla birleştirilmesine hükmetti. Önderoğlu, Korur-Fincancı ve Nesin yönünden davaya 21 Mart'ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Dava hakkında

Çatışmanın yeniden başladığı 24 Temmuz 2015’ten beri Özgür Gündem gazetesi bir yılda sayısız soruşturma, dava ve sansürle karşı karşıya kaldı. Baskılara karşı 3 Mayıs 2016’da Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası başlatıldı.

Gazetede bir günlüğüne Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaparak kampanyaya destek verenler hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ardından davalar açıldı.

Üç isim hakkında Terörle Mücadele Kanunu 7/2 ve Türk Ceza Kanunu’nun 214 ile 215. Maddelerinde belirtilen "suç ve suçluyu övme", "suç işlemeye tahrik" ve "terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Önderoğlu, Fincancı ve Nesin 20 Haziran’da tutuklandı. Önderoğlu ve Fincancı 30 Haziran’da, Nesin 1 Temmuz’da tahliye edildi.

16 Ağustos’ta İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem gazetesini “geçici olarak” ibaresiyle kapattı.

19 Ağustos’ta Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarlarından Aslı Erdoğan tutuklandı. 22 Ağustos’ta Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Özgür Gündem Yazı İşleri Müdür İnan Kızılkaya “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. 31 Ağustos’ta Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışman Kurulu üyesi, dilbilimci, yazar Necmiye Alpay tutuklandı.

Tutuklamaların ardından Erdoğan, Kaya, Kızılkaya, Alpay, Eren Keskin, Kemal Sancılı, Bilge Oykut, Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali hakkında TCK'nın “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” başlıklı 302/1, “ “Silahlı örgüt” başlıklı 314/2, ”Suç işleme amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220/1,2,8, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) örgüt propagandasını düzenleyen maddelerinden hapis istemiyle dava açıldı.

29 Aralık'taki ilk duruşmada Alpay, Erdoğan ve Kaya tahliye edildi. 3 Ocak'ta ise gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı Urfa'da tutuklandı.

29 Ekim’de ise 675 sayılı KHK ile aralarında Özgür Gündem gazetesinin de olduğu 10 gazete, iki haber ajansı ve üç dergi kapatıldı.

Yargılamaya gerekçe gösterilen haberler

- Erol Önderoğlu, Özgür Gündem’in 18 Mayıs tarihli nüshasında yayımlanan “Akar’a Jöh İsyanı” ve “Nisebin’de Jöh-Pöh Çatlağı Büyüyor”, “Tank, Top, Obüs Şirnex’ten Geçemiyor” haberleri,

- Şebnem Korur Fincancı, Özgür Gündem’in 30 Mayıs tarihli nüshasında yer alan, “Nisebin Düşmanı Yerle Bir Etti”, “HPG: Kırk Asker Öldürüldü, İki Tank İmha Edildi” ile gazetenin Binevş isimli ekindeki “Hadi Takas Edelim Gülüşlerimizi” ve “Nerede Ezilen Bir Kadın varsa orası Bizim için Mücadele Alanıdır” ve “HSD Komutanı Rojda Felat: Esareti Sona Erdireceğiz” haber ve makaleleri nedeniyle yargılanıyor.

- Ahmet Nesin, Özgür Gündem’in Özgür Gündem gazetesinin 7 Haziran tarihli nüshasındaki “Komutan Ebu Leyla Tıpkı Mehmet Tunç Gibi Gurur Duyulacak Bir Miras Bıraktı, Seninle Gurur Duyuyoruz”, “Suriye’nin Güneşi Ebu Leyla”, “Mücadele Zafere Taşınacaktır” ve “HPG: Dersim ve Şirnex’te 2 Asker Öldü” haber ve makaleleri.