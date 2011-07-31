Özgür Gündem Kemal Burkay'ı tanımadı

T24- BDP- PKK çizgisine yakınlığıyla bilinen Özgür Gündem gazetesi, Kürt şair ve siyasetçi Kemal Burkay’ı tanımadı. Burkay’ın 31 yıl sonra Türkiye’ye gelişi yazılı ve görsel basında önemli ölçüde yer bulurken bunun tek istisnası Özgür Gündem gazetesi oldu. Burkay’ın gelişi ile ilgili Özgür Gündem gazetesinde tek satır haber yer almadı.

12 Eylül darbesinden birkaç ay önce yurt dışına kaçan ve 31 yıldır İsveç’te yaşayan Kürt siyasetçi ve yazar Kemal Burkay, dün Türkiye’ye döndü. Karşılamaya gelenler havalimanında izdihama neden olurken Burkay da ezilme tehlikesi geçirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dönüş çağrısı yaptığı Kürt aydını Kemal Burkay, İsveç’in başkenti Stockholm’den İstanbul Atatürk Havalimanı’na Türk Hava Yolları uçağıyla dün saat 17.20’de geldi. Burkay’ı saatler öncesinden karşılamaya gelenler arasında kızı Berivan Kaya, yeğeni türkücü Seher Dilovan, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın ile Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) Başkanı Bayram Bozyel de vardı. Burkay, Dış Hatlar Geliş Salonu’nda zılgıt ve çiçeklerle karşılandı.

Burkay’ın gelişi dün tüm televizyon kanalları ve internet sitelerinin ana haberlerinden birini oluştururken bugünkü gazetelerin de birinci sayfalarında ya da en azından iç sayfalarda yer buldu. TSK’daki istifalar ve Ankara’daki gelişmelerle haber gündemi bir anda değişmesine karşın Türk basını Kemal Burkay’ın dönüşüne ilgisiz kalamamış ve haberi okuyucu ya da izleyicilerine aktarmıştı.

Bunun tek istisnası ise BDP-PKK çizgisindeki politikasıyla bilinen Özgür Gündem gazetesi oldu. Kürt siyasetçinin gelişini haber yapmayan tek gazete oldu Özgür Gündem.

Öcalan hafta içinde avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada isim vermeden suçladığı Burkay için "Bazı Kürt aydını geçinenler benim sırtımdan geçiniyor. Bazırları burada iken her şeylerini biz karşılıyorduk. Bunlar Avrupha'da da bizim sırtımızdan yaşatıyorlar kendilerini hiçbir şey yapımıyorlar ama yine de bana saldırıyorlar" demişti. Burkay gelişisinden önce bu sözleri Radikal gazetesine şöyle değerlendirdi:

"Benim bir kedim bile yok ama Öcalan'ın ordusu var. Meclis'te kendisine yakın bir grup var, yüzün üzerinde belediye var, ben onu da kimseyi de korkutabilecek güce sahip değilim."