Özgür Gündem kararı AİHM'e taşındı

Özgür Gündem gazetesinin, "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 1 ay süreyle kapatılması AİHM'e taşındı. Kapatma kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ile ilgili maddesinin ihlal edildiği belirtildi.

Özgür Gündem gazetesinin kapatılması ve Dicle Haber Ajansı muhabirlerinin tutuklanması AİHM'e taşındı. Başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3., 5., 10. ve 13. maddeleri ile sözleşmeye Ek 1 Numaralı Protokol 1/1. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği belirtilerek, AİHM'in başvuruyu acilen dikkate alması istendi.

"Terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle Özgür Gündem gazetesi hakkında verilen kapatma kararı ile Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA), KCK operasyonları kapsamında bürolarının basılarak, muhabirlerinin tutuklanması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Avukat Özcan Kılıç ve A. Deniz Taşdemir, tarafından yapılan başvuruda, Özgür Gündem'in kapatılması ve DİHA çalışanlarının tutuklanması anlatıldı ve "hukuksuz ve dayanaksız" olarak nitelendi. Başvuru dilekçesinde gazete ve ajansın teknik araçlarına ve gazetecilerin dokümanlarına polis tarafından el konulduğu ve kurumların çalışmasının engellendiği belirtildi.

AİHM başvurusunda, polis baskısı ve yaşanılan haksızlıklara karşı mahkemelere yapılan itirazların yanıtsız bırakıldığı, avukatların bilgilendirilmediği ve tutuklananların bilgi edinme ve savunma haklarının ihlal edildiği belirtildi. Dilekçede, soruşturma sürecinde basın çalışanlarının gazetecilik faaliyetlerinin sorgulandığına dikkat çekildi.

Tutuklamalar yoluyla diğer basın çalışanlarının da tehdit edildiğine işaret edilen başvuruda, Türkiye'deki ifade özgürlüğü sorunlarına değinildi ve gazetecilerin "terör örgütü üyesi olmak, terör örgütünün propagandasını yapmak" iddialarıyla mahkum edildiği vurgulandı.

Başvuruda, sözleşmenin 3., 5., 10. ve 13. Maddeleri ile Sözleşmeye Ek 1 Numaralı Protokol 1/1.maddesinin ihlal edildiği ileri sürüldü.

Başvuru dilekçesinde tutuklu gazeteciler; Zeynep Kuray, İsmail Yıldız, Ömer Çelik, Ziya Çiçekçi, Ayşe Oyman, Kazım Şeker, Nurettin Fırat, Nevin Erdemir, Turabi Kişin, Yüksel Genç, Davut Uçar, Zuhal Tekiner, Fatma Koçak, Kenan Kırkaya, Ertuş Bozkurt, Mazlum Özdemir, Ramazan Pekgöz, Semiha Alankuş, Nilgün Yıldız, Sadık Topaloğlu, Çağdaş Kaplan, Oktay Candemir ve Pervin Yerlikaya Babir, Çiğdem Aslan, İrfan Bilgiç, Haydar Tekin, Ömer Çiftçi, Selahattin Aslan, Nahide Ermiş, Mehmet Emin Yıldırım, Hüseyin Deniz'in isimleri anıldı.