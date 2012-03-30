Özgür Gündem kapatma kararı kaldırıldı!

Özel Yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem gazetesinin yayınının durdurulması yönündeki kararı kaldırdı.

Mahkeme, Özgür Gündem gazetesinin yayınının durdurulmasına ilişkin karara yapılan itirazı değerlendirdi ve yayın durdurma kararının kaldırılmasına hükmetti.

Neden kapatılmıştı?

Özgür Gündem gazetesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, gazetenin 24 Mart günü çıkan sayısının 1, 8, 9, 10 ve 11. sayfalarında yer alan haber, yorum ve fotoğrafların "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla, 1 ay kapatılmıştı.

Erdoğan: Tüzel kişiler değil, failler cezalandırılmalı

Başbakan Tayyip Erdoğan Özgür Gündem'in kapatılmasına ilişkin, "Kurumların kapatılmasına sıcak değilim. Failler cezalandırılmalı, tüzel kişiler değil. Siyasette de böyle. 4-5 kez kapatıyorsunuz. Yenisi kuruluyor... " açıklamasını yapmıştı.