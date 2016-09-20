Özgür Gündem dayanışması davaları başlıyor

Geçen ay kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği' yapan gazetecilere açılan davalar bugün başlıyor.

Dayanışma amaçlı kampanyaya katılarak birer gün Özgür Gündem gazetesine giden ve ertesi gün gazetenin künyesine Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olarak isimlerini koyan gazeteci Ayşe Düzkan ve gazeteci Ragıp Duran İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor.

İki gazeteci de genel yayın yönetmenliği yaptıkları günlerde çıkan Özgür Gündem gazetesinde yer alan haber ve yazılardan dolayı "örgüt propagandası" yapmakla suçlanıyorlar.

Düzkan ve Duran ile birlikte, Özgür Gündem gazetesi 16 Ağustos günü kapatıldıktan sonra tutuklanan ve Silivri cezaevinde bulunan, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya da yargılanıyor.

DİSK'e bağlı Basın İş sendikası üyelerini, yönetim kurulu üyesi Ayşe Düzkan ile gazeteciler Ragıp Duran ve İnan Kızılkaya ile dayanışmaya çağırdı.

Duruşma yerli ve yabancı basın meslek örgütlerinin temsilcileri tarafından da izleniyor.

Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri'ne açılan davalar bu hafta, 22 Eylül'de DİSK Basın-İş sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ve 29 Eylül'de gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile devam edecek.

Ekim ayında ise Celal Başlangıç, Fehim Işık, Yıldırım Türker, Ayşe Batumlu, İhsan Çaralan, Murat Çelikkan ve Beyza Üstün hakkında açılan davaların ilk duruşmaları görülecek. Yeni açılan davalar için Kasım ve Aralık ayları içinde tarih verilmeye başlandı.

Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü gazetenin hemen her sayısına açılan davalar karşısında dayanışma amacıyla başlatılmış ve 100 civarında gazeteci ve aydın Özgür Gündem gazetesine birer gün sembolik yayın yönetmenliği yapmıştı.

Şu ana kadar Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiş 100 gazeteci ve aydından 20'si hakkında dava açıldı.

Kampanyaya destek verenlerden Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin tutuklanmış, bir süre cezaevinde tutulduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.

Öte yandan haklarında soruşturma açılan isimlerden bugüne kadar 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri hakkında halen yeni soruşturmalar açılıyor.

Haklarında soruşturma açılıp savcılığa ifade vermeye çağrılan gazetecilerin isimleri ise şöyle: Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eş Başkanları Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan, Hasan Cemal, Aydın Engin, Şeyhmus Diken, Derya Okatan, Murat Uyurkulak, Said Sefaoğlu, Faruk Balıkçı, Tuğrul Eryılmaz, Mehmet Güç, Nadire Mater, Kumru Başer, Kemal Can, Necmiye Alpay, Jülide Kural, Deniz Türkali, Çilem Küçükkeleş, H. Hayri Şanlı, Veysi Altay.