Özgür Gündem davasında Tuğrul Eryılmaz'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma için nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı için 5 yıl hapsi istenen gazeteci Tuğrul Eryılmaz'a 1 yıl 3 ay hapis ve 6 bin lira para cezası verildi.

Aynı dava kapsamında yargılanan T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal de, "terör örgütünün açıklamalarını yayımladığı" iddiasıyla 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.



Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığı için 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan gazeteci Tuğrul Eryılmaz’a 1 yıl 3 ay hapis ve 6 bin lira para cezası verildi. Eryılmaz’ın hapis cezası ertelendi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Eryılmaz, “1974 yılında TRT Haber Merkezi’nde başladığım gazeteciliğimi, 3 yıl önce ‘sarı nokta’ isimli göz hastalığına yakalanıncaya kadar aktif olarak sürdürdüm. Bu uzun yılların 20’si iletişim fakültelerinde gazeteciliğe giriş ve haber dersleri vermekle geçti. Gazetecilik anlayışım anglosaksonların toplumsal sorumluluk kuramına dayanır, yani klasiktir. Kısaca söylemek gerekirse gazeteci haber verir ve toplumda çatışma alanlarını tartışma alanlarına çekmek için elinden gelen çabayı gösterir” demişti.

"Gazeteciliğin evrensel kuralları vardır"

Farklı düşüncelerin yok olmaması için dayanışmayı bir gazetecilik görevi bildiğini ve bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığını belirten Eryılmaz, “Hukuk gibi gazeteciliğin de evrensel kuralları vardır. Ben de meslek hayatım boyunca bunlara bağlı kalmaya çalıştım. Bir gazetenin yazı işlerinde 3-5 saat oturarak o gazetenin yayın politikasının etkilenmeyeceğini herkesten daha iyi bilirim” şeklinde konuşmuştu.