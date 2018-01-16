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Özgür Gündem davasında 5 gazeteciye hapis cezası

Gazeteci Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Akyol hapis cezasına çarptırıldı

16 Ocak 2018 16:28

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için nöbetçi yayın yönetmenliği yapan Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işledikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği' kampanyasına destek veren Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi 1'er yıl 6'şar ay, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hüseyin Akyol ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmadaki davranışları ile yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olmaları gerekçesiyle sanıklar hakkında verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. 

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