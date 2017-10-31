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 ÖZGÜR GÜNDEM DAVASINDA 2 TAHLİYE  (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada tutuklu bulunan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya tahliye edildi

31 Ekim 2017 15:28

Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA
Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada tutuklu bulunan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya tahliye edildi.
 

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