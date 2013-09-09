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Özgür Gündem: Ceylanpınar'da El Nusra'ya devlet tesisi tahsis edildi!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün El Nusra'ya tahsis edildiği iddia edildi

09 Eylül 2013 15:32

Özgür Gündem gazetesi "El Kaide uzantılı çetelerin, Ceylanpınar’daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (TİGEM) barındırıldığını, hükümetin TİGEM’i El Nusra'ya karargâh olarak tahsis ettiğini" öne sürdü.

Haberde "El Kaide uzantılı çetelerin Rojava’ya geçiş için kullandıkları; silah, mühimmat, gıda yardımları ile yaralıların taşındığı ana merkezin TİGEM olduğu" iddia edildi. TİGEM'in sivillere kapalı olduğu belirtilen haberde tesisteki güvenlik önlemlerine de dikkat çekildi. Tesisin 142 kamera ile kontrol edildiğinin ifade edildiği haberde, "İşletme arazilerine 4 adet 50 metre, 5 adet 20 metre ve 10 adet 15 metrelik direklerin üzerine kurulan sabit kameralardan, Ceylanpınar TİGEM 24 saat korunuyor. Yerel kaynaklar, Temmuz ayının son haftasından itibaren bu kamera kayıtlarının incelenmesi halinde, çetelere yapılan silah ve mühimmat yardımlarının ortaya çıkacağını ifade ediyor" denildi.

Haberde ayrıca şu iddialara da yer verildi:

"Çete üyelerinin toplandığı ana merkez ise TİGEM arazisi içinde bulunan Akçakale Süleyman Şah Dinlenme Tesisleri. Buradaki tesis, adeta çete üyelerinin her türlü ihtiyacının organize edildiği bir ‘dinlenme tesisi’ne dönüşmüş durumda. Öte yandan, yaşanan çatışmalarda yaralanan onlarca çete üyesi ise Ceylanpınar devlet üretme çiftliği içinde açılan iki seyyar kapıdan ambulanslarla Til Xelef’ten alınarak Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı."

 

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