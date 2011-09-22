Özgür Gündem 4 genç kızı unuttu

T24- Hatay’da üniversiteye giden arkadaşlarına veda yemeği için gittikleri lokantadan dönerken, PKK’nın el bombası ve kurşunlarıyla öldürülen çocukluk arkadaşı 4 genç kız Türkiye’de terörün en dramatik örneklerinden biri oldu. Siirt’te öldürülen kızlar, 2 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle yan yana toprağa verildi. Tüm Türkiye’yi üzen ve toplumun her kesimince kınanan saldırı PKK’ya yakınlığıyla bilinen Özgür Gündem gazetesinde ise iki gündür yer almadı.

Siirt’te iki gün önce akşam saatlerinde bir grup PKK’lı polis aracı sanıp özel bir otomobile el bombalı ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan 4 genç kız hayatını kaybetti. Kızların, Siirt’te yaşayıp Hatay’da üniversiteye giden Nergiz Evin için veda yemeği düzenledikleri anlaşıldı. Kızlar yemek için otomobille Kasaplar Deresi’ndeki bir lokantaya gitmiş, ancak lokantada düğün yapıldığını görünce otomobillerine binerek şehir merkezine geri dönmek için yola çıkmıştı. Dönüş yolunda, Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında PKK’nın saldırısına uğradılar. Saldırıda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi Nergiz Evin (22), kuaför ablası Zeynep Evin (31), Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç’ın kızı, aynı zamanda müdürlükte yüzme antrenörü olan Nurcan Olgaç (25) ile özel güvenlikçi Kevser Çekin (20) hayatını kaybetti.

Genç kızları ölümü olayın gecesinin ertesinde (dün) hemen tüm gazetelerde ve medyada yer aldı. Saldırı hemen her kesimin tepkisini çekerken genç kızların ölümü üzüntü yarattı.

Özgür Gündem gazetesi ise 21 Eylül tarihli yayımında saldırıya hiç yer vermedi. Gazete İran’ın Kandil saldırısında Türkiye ve ABD’den destek aldığı iddialarına yönelik haberi ‘Kandil’de İran’a NATO desteği’ başlığıyla sürmanşetine taşıdı. Özgür Gündem’in manşetinde ise Şırnak’ta iki gündür 45 kişinin gözaltına alındığına ilişkin haber yer aldı.

4 genç kızın dün de cenaze törenleri vardı. Çocukluk arkadaşı 4 genç kız 2 bin kişinin katıldığı bir törenle yan yana toprağa verildi.

Özgür Gündem gazetesi cenaze töreni haberine de yer vermedi…