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Özgür Gelecek çalışanlarının evine polis baskını

'Devlet, gerçekleri bastırmaya yönelik saldırılarını her geçen gün artırarak devam ettiriyor'

12 Nisan 2015 14:39

Haftalık yayın yapan Özgür Gelecek gazetesi çalışanlarının kaldığı eve polis baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren gazete, "Devrimci, demokrat, yurtsever basın durdurulamayacak ve susturulamayacak" dedi.

Haftalık yayın yapan Özgür Gelecek gazetesi çalışanlarının kaldığı eve sabah saatlerinde TEM'e bağlı polisler tarafından baskın yapıldı. Baskının gerekçesi öğrenilmezken, Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla evde arama yapıldı.

Özgür Gündem'de yer alan habere göre, operasyonda gözaltına alınan olmazken, Özgür Gelecek gazetesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, devletin gerçekleri bastırmaya yönelik saldırılarının her geçen gün artarak devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yıllardır bedel ödeyerek gerçeklerin savunucusu ve aydınlatıcısı olan devrimci ve yurtsever basın hemen her gün, her eylemde ve anda Türk devletinin baskı ve saldırıları ile karşı karşıya kalıyor. Gerçekleri savunduğu ve örgütlediği için sokak ortasında infaz edilen, eylemlerde yayımlama hakkı engellenen ve darp edilen, kadın gazetecileri tacize uğrayan özgür basın, bugünlere kadar ödediği bedellerle özgür geleceği yaratmanın mücadelesini veriyor ve vermeye devam edecek."


'Devrimci, demokrat, yurtsever basın durdurulamayacak'
 

Bu tür saldırılarına yabancı olmadıklarının dile getirildiği açıklamada, şunlar belirtildi:

"Nafile çabaların bir ürünü olarak gerçekleştirilen bu operasyonlar bizleri gerçeklerin devrimci şiarını haykırmamızı engelleyemez. Tarihten bugüne katliamlara, tutuklamalara bırakılan halk kitlelerinin mücadele seli nasıl durdurulamadıysa, devrimci, demokrat, yurtsever basın da durdurulamayacak ve susturulamayacak. Bizler halk kitlelerinin ve onun mücadelesinin bir ürünüyüz. Bizi yok etmek, durdurmak ve susturmak Kürt Türk ve çeşitli inanç ve milliyetlerden halk kitlelerini durdurmak susturmak ve yok etmek demektir. Bu ise nafiledir."

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