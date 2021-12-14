Özgür Demirtaş'tan CNN Türk'e tepki: Asgari ücrete karşı değilim, şunu söylüyorum...

T24 Haber Merkezi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisinin asgari ücretle ilgili açıklamalarını tartışan CNN Türk programına bağlanarak tepki gösterdi. Demirtaş, "Özgür Demirtaş asgari ücrete karşı değil. Özgür Demirtaş şunu söylüyor: Bu tipte yanlış para politikasının olduğu, TL'nin her gün erdiği, dolara bazlı gıda ürünlerinin, kıyafetin, demirin, çeliğin bu kadar arttığı bu ortamda siz asgari ücreti 10 bin de 50 bin de 100 bin de yapsanız sonuçta o asgari ücretli 10 yıl öncesine, 30 yıl öncesine göre daha mutsuz olur" dedi.

Demirtaş, dün Twitter hesabından asgari ücretle ilgili tahminini açıklayarak, "Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım." ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk canlı yayınında Akıl Çemberi programında kendisinin asgari ücret açıklamaları tartışılan Demirtaş, "Yarım saat önce oğluma yeni bir oyuncak almıştım onu oynuyorduk. Başka bir kanaldan bir beyefendi aradı, 'hocam adınızı ve resminizi TV'ye koymuşlar, hakkınızda konuşuyorlar' dedi. Açtım ve inanamadım. Çok üzüldüm. Politika berbat bir şey" sözleriyle canlı yayına bağlandı.

Hakkındaki açıklamalara yanıt veren Demirtaş, Türkiye ekonomisine ilişkin de konuştu.

Demirtaş, "Mars'a adam gönderen adamlar roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?" derken, Merkez Bankası'nın faizi indirmesini eleştirdi. Demirtaş, hakkında asgari ücrete karşı olduğu iddialarına da yanıt verirken, şu ifadeleri kullandı:

"Ben yıllardır televizyona çıkmıyorum, eğer hakkımda öyle yanlış bir altyazı yazılmasaydı da çıkmayacaktım. Özgür Demirtaş asgari ücrete karşı değil. Özgür Demirtaş şunu söylüyor: Bu tipte yanlış para politikasının olduğu, TL'nin her gün erdiği, dolara bazlı gıda ürünlerinin, kıyafetin, demirin, çeliğin bu kadar arttığı bu ortamda siz asgari ücreti 10 bin de 50 bin de 100 bin de yapsanız sonuçta o asgari ücretli 10 yıl öncesine, 30 yıl öncesine göre daha mutsuz olur. Önemli olan nominal maaşların artması değil.

"Hani faiz inince enflasyon iniyordu?"

"Böyle deyince de faiz lobisi diyorlar. Efendim faiz kötü bir şeydir. Ama faiz bir sonuçtur. Yağmurda nasıl çıkarsınız dışarı şemsiyeyle çıkarsınız. Her yağmur yağdığında insanlarda şemsiye vardır. Ama şemsiye taşıdığınız için yağmur yağmaz, yağmur yağdığı için şemsiye taşırsınız. Aynı şekilde faiz bir sebep değildir sonuçtur. Eğer bir ülkede faizler yüksekse o ülkedeki birtakım şeylerin yanlış yapıldığını göstermektedir. Siz Merkez Bankası'nda faizi indirdiniz, buyurun indirin. Hani faiz inince enflasyon iniyordu? Bir yıldır faiz indiriyoruz."

"Hammadde dolarla"

İnsanlar derler ki size, madem faiz enflasyonun sebebi, indirin kardeşim sıfıra o zaman. Hadi hodri meydan bakalım enflasyona ne oluyor. Yapmayın ya. Bu kadar akıldan bilimden uzaklaşırsanız eğer, asgari ücretin de alım gücünü düşürürsünüz efendim. Asgari ücretin artışı geçici olarak insanları rahatlatacaktır. Türkiye'deki gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine, otomobil ürünlerinden elektronik eşyalara demirden çeliğine kadar dolarla. Hammadde dolarla. Siz iş gücünüzü ucuzlaştırarak Çin gibi olamazsınız."

"Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?"

Demirtaş, hükümetine yeni ekonomi politikasına da tepki gösterirken, "Mars'a adam gönderen adamlar roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?" dedi.