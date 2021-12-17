Özgür Demirtaş'tan CNN Türk'e: Beni gündeminizden düşürün

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CNN Türk'e, "Lütfen beni gündeminizden düşürün asıl ekonomik problemlere odaklanın" çağrısı yaptı.

Geçen akşam kendisinin asgari ücretle ilgili açıklamalarını tartışan CNN Türk'e bağlanarak düzeltme yapan Prof. Özgür Demirtaş, Twitter'dan kanala bir kez daha tepki gösterdi.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"CNN Türk’e çağrımdır: Şimdi gördüm. Yine tüm gece benim adımı kullanarak program yapmış konuklarınız. Lütfen unutmayın: benimle ilgili YALAN bir alt yazı yazıldı onu düzeltmek için bağlanıp 2 çift laf ettim. Lütfen beni gündeminizden düşürün asıl ekonomik problemlere odaklanın."

TIKLAYIN - Özgür Demirtaş'tan CNN Türk'e tepki: Asgari ücrete karşı değilim, şunu söylüyorum...