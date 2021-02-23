Özgür Demirtaş'tan "Berat Albayrak'a CV gönderdi" iddiasına ilişkin açıklama

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş , geçmiş yıllarda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'a CV (özgeçmiş) gönderdiği iddiasını yalanlarken, "Arkadaşlar, e-mailden de görüleceği üzere, benim hiçbir siyasiye direk gönderdiğim bir email yok. Benim CV'im belki 3 bin yere gitmiştir. Japon devlet bankasına da, Amerikan Merkez Bankası'na da, Norveç varlık fonuna da, Singapur nasyonel üniversitesine de. Bundan daha doğal bir şey de olamaz" dedi.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Troller bana saldırmaya başlamışlar. Benim Berat Albayrak'a CV gönderdiğimi yazmışlar. Yalan. Normalde trollere yanıt vermemek lazım. Ancak algı yapmalarına da izin vermemek lazım. Konu şu: Bundan 9 yıl önce, ben Türkiye'ye kesin dönüş yapmadan hemen önce bir arkadaşım benden CV'mi istemiş. Bunun da nedeni benim Türkiye'ye kesin dönüş yapıyor olmam ve Türkiye'deki birçok reel sektör şirketine ve bankalara (şu anda da olduğu gibi) danışmanlık vermeyi, uzmanlık alanım olan konudaki bilgilerimi kullanmayı düşünmem.

Neyse benden CV'mi istemiş (Bu arada benden CV'mi isteyen tek kişi kendisi değil, onlarca başka yer de istemiştir) Olaya bakın ki ben göndermeyi bile unutmuşum! Çünkü o sırada ABD'deki okulumda işlerim çok yoğunmuş. Sonra "Kusura bakma aklımdan tamamı ile çıktı" diye CV'mi göndermişim. O da o sırada bir özel şirketin başında olan Berat Albayrak'a göndermiş.

Troller de 'Aaa bak Özgür Demirtaş, Berat Albayrak'tan bakanlık istemiş, iş istemiş' diye bağırmaya başlamış. Arkadaşlar, e-mailden de görüleceği üzere, benim hiçbir siyasiye direk gönderdiğim bir email yok. Benim CV'im belki 3 bin yere gitmiştir. Japon devlet bankasına da, Amerikan Merkez Bankası'na da, Norveç varlık fonuna da, Singapur nasyonel üniversitesine de. Bundan daha doğal bir şey de olamaz."