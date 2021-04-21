Özgür Demirtaş ile Erkin Şahinöz'ün kripto para tartışması sürüyor: "Göstersin cüzdan büyüklüğünü yeter artık"

Kripto paralar konusunda Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile ekonomist Erkin Şahinöz arasındaki tartışma iki tarafın birbirine yönelik sert ifadeleriyle tırmandı. Tartışma Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Bilim programında başladı. Programa katılan FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, kripto paralara yönelik olumlu değerlendirmeler yaptı. Bitcoin’in nakit işlem kabiliyetini elektronik ortama taşıdığını ve aracısız para transferine olanak tanıdığını vurgulayan Şahinöz, “Geleneksel paralar değer kaybettiğinde müdahale eden merkez bankaları var. Bu tarafta aşırı oynaklık olduğunda müdahale eden bir merkez yok. Zaten özelliği de bu” dedi. Şahinöz, aracıların çoğaldığı yerde ekonomik sistemin yavaşladığını ve pahalılaştığını belirterek blokzincir teknolojisinin ve kripto paraların bunu ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

Programa ilerlerleyen saatlerde bağlanan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise “Dünyada 9 binin üzerinde token var. İnternet nasıl devrimse bunlar da bir devrim. Fakat 9 bin token içinde yüzde 90’a yakını batacaktır” dedi.

Merkez Bankası’nın son kripto para düzenlemesini gözden geçirmesini gerektiğini söyleyen Demirtaş internette merkeziyetsiz borsaların kurulduğunu belirtti. Bitcoin’i kapatmak gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyleyen Demirtaş, “ABD ile Rusya anlaşsa bile Bitcoin’i kapatamaz ancak fiyatında çok büyük çöküntüye neden olabilir. Kanun dışı ilan edebilir, o zaman bu işten zengin olan insanlar bu işin serbest olduğu yere göçmeye başlar" dedi

Erkin Şahinöz ise “Parayı para yapan şey onu ihraç eden devlet değil. Onun gelecekte, değişim aracı tasarruf aracı ödeme aracı olacağına inanan insandır. Arkasında insan olduğunu sürece bu dalganın önünde kimse duramaz. Victor Hugo’nun dediği gibi zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiçbir ordu duramaz” ifadelerini kullandı.

“Hakaret ettin” tartışması

Programın ardından ise Prof. Dr. Demirtaş ve Erkin Şahinöz’ün Twitter‘daki tartışmaları yankı uyandırdı.

Demirtaş’ın daha sonra sildiği “Blockchain teknolojisini tam anlamayanlar konuşmasın” mesajına sert gösteren Erkin Şahinöz, “Yayına katılanlara hakaret ettin. Hem de bana. Bunu not alalım.” şeklinde Demirtaş’a çıkıştı.

Demirtaş ise “Sevgili Erkin anlamadım? Kime hakaret ettim :(? Seni gayet severek takip ediyorum. Hesabın mı çalındı ne oldu? anlamadım?” şeklinde cevap verdi.

Demirtaş’a cevap veren Şahinöz “Bunun hesabını alırız. Konu büyüyecek. Fazla şımarttınız bu Demirtaş’ı” dedi ve hesabının çalınmaya çalışıldığını iddia etti.

Söz sırası alan Demirtaş şöyle dedi:

“Erkin hesabının çalındığını düşünüyorum (yani umarım öyledir). Yoksa bu üslubun çok çirkin ve üzücü. Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Benim TÜM Kripto paralara Saadet zinciri diyenlere yazdığım “bilmeyenler konuşmasın” twitimi kendi üstüne alınır gibi yapıp bunları yazman acayip. Bu çirkin üslubunu bir an önce değiştirmeni dilerim. Seninle ilgili ne program sırasında (zaten herkes izledi yayını), ne öncesinde, ne sonrasında en ufak bir şey söylemedim, Seni sadece sosyal medyadan severek takip ediyorum. Hala bu üslubun karşısında hayret içindeyim.”

Şahinöz ise “Yayına bağlanmadan önce bu twiti atacaksın, programdaki değerleri ezmeye çalışacaksın, ondan sonra da bu tepkiyi ben anlamadım diyeceksin. Herkes hak ettiği üslubu bulur. Konuyu anlamadan topa giren trollere de cevabım: vız gelir, tırıs gidersiniz.” dedi

— Erkin Şahinöz (@ErkinSahinoz) April 19, 2021

Sosyal medyadan açıklamalarına devam eden Şahinöz, “Çok değil, 3-4 yıl öncedir. Konuşma yapmaya gittiğimiz konferanslarda “kripto” diyemiyorlar “sanal”, “dijital”, “elektronik” diyorlardı. Nereden nereye. Kriptografi matematiğin en güzel halidir.” dedi

“Göstersin cüzdan büyüklüğünü”

İki ekonomist arasındaki tartışma, kripto para cüzdanlarını gösterme çağrısıyla yeni bir boyut kazandı. Demirtaş, Şahinöz için “Yok canım çıkarsın göstersin cüzdan büyüklüğünü yeter artık…” diye yazdı. Demirtaş, Şahinöz için "Normalde bundan sonra ömrüm boyu görmeyeceğim bir insan ama bana taktı her gün hakaret ediyor" dedi.



Şahinöz ise kripto para yatırımlarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“2012’den beri içindeyim blokzincir ve kriptopara dünyasının. Bu süreçte neler gördük ve yaşadık zaman zaman paylaşırım. Al-sat ile kazananlar olabilir ancak bunu başarabilenler “oran” olarak çok düşük. Bana senin portföyünde ne var diye çok soruluyor. al-yat yatırımcısıyım."