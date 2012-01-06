-Özgür Çek Fenerbahçe'de İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Özgür Çek ile 2014-2015 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Özgür Çek ile 2014-2015 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sözleşme çerçevesinde Özgür Çek'in garanti ücretlerinin, 2011-2012 sezonunun kalanı için 500 bin, 2012-2013 sezonu için 1 milyon 100 bin, 2013-2014 sezonu için 1 milyon 210 bin ve 2014-2015 sezonu için ise 1 milyon 330 bin lira olacağı kaydedildi. Fenerbahçe altyapısında yetişen Özgür Çek, sezonun ilk yarısında forma giydiği Ankaragücü'den, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle ayrılmıştı.