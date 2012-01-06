T24 LogoT24 Logo
Spor

Özgür Çek Fenerbahçe'de İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2012 18:49

-Özgür Çek Fenerbahçe'de İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Özgür Çek ile 2014-2015 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, Özgür Çek ile 2014-2015 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sözleşme çerçevesinde Özgür Çek'in garanti ücretlerinin, 2011-2012 sezonunun kalanı için 500 bin, 2012-2013 sezonu için 1 milyon 100 bin, 2013-2014 sezonu için 1 milyon 210 bin ve 2014-2015 sezonu için ise 1 milyon 330 bin lira olacağı kaydedildi. Fenerbahçe altyapısında yetişen Özgür Çek, sezonun ilk yarısında forma giydiği Ankaragücü'den, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle ayrılmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24