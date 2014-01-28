'Özgür bölge' bir haftalığına kapalı!

Kopenhag'da kendine özgü kuralları ve yaşam biçimi sürülen ve ülke içinde ülke olarak nitelendirilen Christiania'nın sakinleri, bölge ile ilgili planlama yapmak için kapılarını 1 haftalığına dünyaya kapattı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da esrar satışı yapılması dahil kendine özgü kuralları ve yaşam biçimi sürülen, “ülke içinde” ülke olarak nitelendirilen 34 hektarlık Christiania’nın sakinleri bölgenin geleceğini tartışıyor.

Christiania bölgesi sakinleri, bölgenin geleceğini kendi aralarında tartışmak üzere kapılarını 1 haftalığına girişlere kapalı tutacak.

Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği bölgede yaşayanlar, dün kapılarını ziyaretçilere kapattı. Sakinleri, bölgenin kapalı kalacağı süre zarfında yakınlardaki eski askeri kışlanın ne olacağını ve bölgeye yeni konutlar yapılıp yapılmayacağını tartışacak. Sadece esrar satışı ile anılmaktan rahatsız olan Christianialılar bölgeyi daha çekici hale getirmek için de fikirler üretecek. Kapalı olduğunu göstermek için giriş kapısına sembolik barikatlar konulan Christiania’nın, 27 Ocak ile 2 Şubat arasında kapalı olacağı açıklandı.

Esrar stoku

Christiania sakinlerinden Allan Lausten, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Christiania’yı kapatmamızın sebebi ziyaretçilerimize çalışma yaptığımızı ve bunu sakin bir ortamda yapmak istediğimizi göstermek. Ziyaretçilerin bu isteğimize saygı duymasını bekliyoruz” dedi.

Polis yetkilileri ise bölgenin kapalı olmasının kendileri açısından bir şey değiştirmediğini çevrede kontrollerin devam edeceğini bildirdi. Polis yetkilileri, esrar kullananların Christiania kapanmadan önce muhtemelen esrar stokladıklarını tahmin ettiklerini de belirtti.

Satılığa çıkarılmıştı

1971 yılından bu yana varlığını sürdüren Christiania, 2012 yılında Danimarka devleti tarafından 85,4 milyon krona (yaklaşık 36,4 milyon TL) satışa çıkartılmıştı. Satış rakamının hepsini karşılamakta zorlanan Christiania sakinleri, fon kurarak 51,8 milyon kron (yaklaşık 22,1 milyon TL) karşılığında alanın büyük bölümünü satın almıştı. Yapılan anlaşmaya göre Christiania’nın büyük bir bölümünün sahibi olan fon, devlete her yıl belli bir miktar kira ödemek zorunda. Anlaşmaya göre fon Christiania’ya yeni yerleşim bölgeleri inşa etme hakkına sahip.