Gazeteci - yazar Selahattin Duman, eski Türkiye Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim ile "kebapçı Selahattin" arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi.

Duman'ın, Türkiye’deki gazeteciliği mizahi bir dille eleştirdiği yazısında "Fikrin ağırlığı olsa tartıp daramızı alırlar, yazılara da gramaj üzerinden para verirlerdi" ifadesi yer aldı. Duman, gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden futbolcu Arda Turan hakkında çıkan haberlere de değindi.



Selahattin Duman’ın "Özgür basın iyi bir şeydir ama başka ülkelerde…" başlıklı yazısının tamamı, Tuhaf Dergi'nin eylül sayısında.



