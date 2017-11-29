Özgü İzem'in ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da meydana gelen trafik kazasında Semra ve Ferhat Ahırlı çiftinin tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdikleri tek çocukları 8 yaşındaki Özgü İzem\'e çarparak ölümüne neden olan sürücünün 0.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Arkadaşları ise okulunda Özgü İzem\'in fotoğrafını çiçeklerle süsleyerek özel köşe oluşturdu.

Muratpaşa ilçesinde oturan Güzeloba İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, babaannesi 63 yaşındaki Gülşen Ekinak ile geçen cumartesi günü akşam saatlerinde gezmek için dışarı çıktı. Babaanne ve torununa, Atatürk Caddesi\'nde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek istedikleri sırada İlhami Y.\'nin (37) kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan babaanne ve torunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım isterken, sürücü İlhami Y., ambulansın gelmesini beklemeden babaanne ve torununu aracına alarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Ancak başında ve çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanan Özgü İzem Ahırlı, yolda yaşamını yitirdi. Babaanne Gülşen Ekinak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Özgü İzem Ahırlı\'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki otopsinin ardından pazar günü Güzeloba Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Gülşen Ekinak\'ın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

ARKADAŞLARI ÖZEL KÖŞE OLUŞTURDU

Arkadaşları, Özgü İzem Ahırlı\'nın çiçeklerle süsledikleri fotoğrafını okulun fuayesinde hazırladıkları köşeye koydu. Öğrenciler, \'Her zaman kalbimizdesin\', \'Seni çok seviyoruz\' notlarının yanı sıra yazdıkları şiir ve yazıları da köşeye astı.

ALKOLLÜ ÇIKAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Diğer yandan olaydan sonra gözaltına alınan sürücü İlhami Y.\'nin 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi. İlhami Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ferhat ve Semra Ahırlı çiftinin, 10 yıl çocuk sahibi olamadıkları, 8 yıl önce tüp bebek tedavisi ile Özgü İzem\'i dünyaya getirdikleri kaydedildi.



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