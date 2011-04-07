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Spor

ÖZGÖRKEY İSİMLERİ 11 NİSAN'DA AÇIKLAYACAK İSTANBUL (A.A)

07 Nisan 2011 02:11

-ÖZGÖRKEY İSİMLERİ 11 NİSAN'DA AÇIKLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul tarihi bugün belli olurken, başkan adayları da çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden daha önce istifa ederek başkan adaylığını açıklayan Cemal Özgörkey'in, yönetim kurulunda yer alacak bazı isimleri, 11 Nisan Pazartesi günü açıklayacağı bildirildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, bugün düzenlediği basın toplantısında olağanüstü seçimli genel kurulun 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini söylemişti.

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