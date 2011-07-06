-ÖZGENER'İN İFADESİNE BAŞVURULACAK İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener'in de ''şüpheli'' olarak ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, bir süre önce görevini Mehmet Ali Aydınlar'a bırakan Mahmut Özgener'in de yürütülen soruşturma kapsamında teknik takibe takıldığı ve bugün tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Olgun Peker ile telefon görüşmelerinin kayıtlarının olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çağrılacağı ifade edildi. Özgener'in önümüzdeki günlerde ''şüpheli'' sıfatıyla soruşturma savcısı Mehmet Berk'e ifade vereceği kaydedildi.