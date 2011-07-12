-ÖZGENER'İN ADLİYEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR İZMİR (A.A) - 12.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in kayınpederi iş adamı Kemal Çolakoğlu, Özgener'in emniyetteki ifadesinin tamamlandığını, bugün adliyeye çıkmasını beklediklerini bildirdi. Çolakoğlu, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Özgener'in ifadeye davet edildiğini anımsattı. Özgener'in, dün kendi isteğiyle İstanbul'a gittiğini ve emniyette ifade verdiğini belirten Çolakoğlu, ''Dün akşam emniyette ifadesine başvurulan Mahmut Özgener'in bugün adliyeye çıkmasını bekliyoruz'' dedi. Çolakoğlu, ''Özgener'in gözaltına alınmadığını, yalnızca ifade vermek için çağrıldığını'' vurguladı.